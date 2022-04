Samsung stawia na ARM i chce robić procesory dla Apple

Samsung chce wyprodukować dla Apple części do nowego procesora M2. czy to oznacza wejście producenta na rynek desktopowych procesorów ARM?

Nazwać Apple M1 sukcesem to jak powiedzieć, że bolid Formuły 1 jest szybki. Od momentu jego pokazania w 2020 roku otrzymaliśmy szereg dowodów na to, że Apple (w tym wypadku) bardzo dobrze wiedziało, czego chcą jego klienci oraz gdzie leży przyszłość komputerów osobistych. Era "Post PC" może i nie wypaliła (pandemia pokazała, że nie ma zastępstwa dla komputera jeżeli chodzi o realną pracę), ale "post x64" - już jak najbardziej. Co zadziwiające, od tamtego czasu minęło już półtora roku, a konkurencja dalej nie pokazała niczego, co w kwestii wydajności na ARM mogłoby chociażby zbliżyć się do M1, a w międzyczasie Apple pokazało już chociażby M1 Max czy M1 Ultra, które poprzez zwiększenie fizycznych wymiarów SoC górują mocą obliczeniową nad podstawowym M1. Co więcej - na horyzoncie majaczy kolejny procesor, będący bezpośrednim następcą, czyli M2. Widząc to, inne firmy decydują, że też chcą być częścią tej zmiany.

Samsung chce zrobić dla Apple procesory M2

Jak donosza przecieki, Samsung jest blisko dobicia targu z Apple i dostarczania komponentów do procesorów z nowej linii M2. Umowa ma przede wszystkim dotyczyć obudów i siatek pinów (BGA - Ball Grid Array). Taka umowa pozwoliłaby Samsungowi wykorzystać potencjał nowych fabryk zlokalizowanych w Wietnamie i Korei Południowej. Do tej pory za produkcję różnych wariantów procesorów M1 odpowiadało TSMC. Firma posiada większość swoich fabryk w Chinach, a tam, ze względu na kolejną falę koronawirusa część zakładów zwyczajnie nie funkcjonuje, a całe miasta objęte są ścisłym lockdownem. Fakt ten może wpłynąć na decyzję Apple, ponieważ już teraz firma mocno traci ze względu na problemy z dostarczeniem wielu ze swoich urządzeń.

Samsung ma spore doświadczenie z technologią ARM, wszak od lat produkuje układy Exynos które, choć ostatnio niezbyt skutecznie, walczą z topowymi Snapdragonami od Qualcommu (które z resztą sam przez pewien czas produkował). Być może kontrakt z Apple jest początkiem drogi Samsunga do tego, by stworzyć własne desktopowe SoC. Byłoby to na pewno bardzo ciekawe i Apple mogłoby w końcu doczekać się w tym temacie jakiejkolwiek konkurencji, której nie zostawia za sobą w tumanach kurzu.

Źródło