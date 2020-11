Mamy pełną specyfikację Galaxy S21. Trzy nowe flagowce Samsunga

Bez względu na to, ją ma się opinię o firmie, Samsung to największy producent smartfonów z Androidem i jeden z najważniejszych graczy na rynku mobilnym w ogóle. To właśnie z niego pomysł na wygląd telefonu kopiują inni producenci. Nie wróży to dobrze przyszłorocznym flagowcom, ponieważ Galaxy S21 posiada wyspę na aparaty, która swoimi rozmiarami zdecydowanie wykracza poza coś, co nazwałbym estetycznym wyglądem. Design urządzenia to jednak jedno, ale jego podzespoły – drugie. To właśnie to, z czego zbudowany jest telefon odpowiada za to, czy możemy mówić o flagowcu. A tak się składa, że podzespoły trzech telefonów z serii Galaxy S właśnie pojawiły się w sieci.

Samsung Galaxy S21 – specyfikacja