Co więcej, Exynos ma jedną, ale to bardzo, bardzo nieprzyjemną przypadłość.

MASAKRYCZNIE. SIĘ. NAGRZEWA.

Serio. Używanie tego telefonu w jakichkolwiek innych warunkach, niż mroźna zima jest naprawdę mało przyjemne. Potrafi się nagrzać praktycznie od wszystkiego – ładowania, dłuższej sesji robienia zdjęć czy też przeglądania wiadomości w social mediach (i to nie jakichś gorących newsów). Przy codziennym używaniu telefon rzadko kiedy schodzi poniżej 30 stopni, pod obciążeniem skacząc prawie od razu w obszar 43+ stopni, odprowadzając ciepło zarówno przez plecki, metalową ramkę, jak i przez ekran, co sprawia, że trzymanie go w rękach w jakiejkolwiek pozycji staje się po prostu nie tyle mało wygodne, co wręcz niemożliwe. Koledzy z redakcji śmiali się ze mnie, że podczas syntentycznych testów trzymałem go na blasze z piekarnika, ale jeżeli ktoś już kupił ten telefon, zapewne podzieli moje obawy o to, że telefon po prostu może się zapalić. Nic takiego się na szczęście nie stało, ale za to pojawiło się co innego – throttling. Jak widać na screenach, Już przy 3 benchmarku w 3D Mark wydajność spadła o ok. 30 proc. i utrzymywała się na tym poziomie. to jeszcze dodatkowo obniża moc obliczeniową tego smartfona.

Samsung Galaxy Note Ultra 5G – bateria i ładowanie

Ładowanie to coś, co temu telefonowi jest potrzebne bardzo i co więcej – często. Bateria 4500 mAh w tym telefonie to jest jakiś nieśmieszny żart, ponieważ dawno, ale to dawno nie spotkałem się z telefonem, który miałby takie zapotrzebowanie na prąd. Exynos 990 pochłania go w takim tempie, że jeżeli naładowałem smartfon rano, ten już przed końcem dnia wołał: „JEŚĆ!”. Przez cały czas trwania testu miałem ustawione adaptacyjne odświeżanie i jasność ekranu, a także – rozdzielczość FHD, by dać mu chociaż cień szansy. Nic z tego. 2h na włączonym ekranie (i to bez Always-on Display) to wszystko, co ten smartfon jest w stanie zaoferować. Pod tym względem – ocena niedostateczna.