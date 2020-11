Samsung dorzuci do kolejnego Galaxy S słuchawki bezprzewodowe?

Jak donoszą koreańskie źródła, wraz z kolejnym Samsungiem nie zobaczymy już słuchawek sygnowanych logo AKG. W każdej innej sytuacji taki ruch bym skrytykował, jednak jeżeli plotki się potwierdzą, być może Samsung zrobi w tym momencie jedyny sensowny ruch, a mianowicie – zastąpi je modelem bezprzewodowym. Ma to być jeszcze nie istniejący na rynku model (być może zadebiutuje wraz z telefonem na początku przyszłego roku). Plotki wskazują, że mają to być słuchawki „Galaxy Buds Beyond”, a ich wartość oceniana jest nawet na 150 dolarów (580 zł). Jeżeli to by się potwierdziło, to oczekiwałbym, że wzorem np. podkradania designu, inne firmy również zaczną dorzucać do pudełek swoje modele słuchawek bezprzewodowych. Jeżeli tak by się stało, myślę, że dopiero wtedy nastąpiłaby prawdziwa, bezprzewodowa rewolucja.

Kluczowe pytanie jest jedno – czy taki zabieg przełoży się to na cenę flagowca Samsunga. O tym przekonamy się już niedługo.

