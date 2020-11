Zatoczyliśmy koło. Teraz znowu wszystkie telefony wyglądają jak Samsung

Czy lubi się Apple, czy nie, nie można odmówić, że ten konkretny model na jakiś czas postawił wygląd smartfonów na głowie. Wszyscy, ale to dosłownie wszyscy, mniejsi i więksi producenci, zaczęli „czerpać” z wyglądu nowego flagowca firmy. Przykłady? LG V40, Motorola One, OnePlus 6, Xiaomi Mi 8, Huawei Mate 20 Lite, Asus Zenfone 5, Oppo F7… no po prostu wszyscy zaadaptowali notcha z taką prędkością światła. Czy to źle czy dobrze o nich świadczy – to już jest kwestia do rozstrzygnięcia dla konsumentów. Ba, nawet Samsung, który tak długo wyśmiewał notcha, w końcu go zaadaptował. Trzeba jednak przyznać firmie, że ten nigdy nie zawitał do flagowych modeli, które od razu przesiadły się przednią kamerkę w stylu „otwór w ekranie” (od Galaxy S10). Rok później pojawiło się w serii coś jeszcze. Wielka jak nasz dług publiczny wyspa na aparaty z tyłu. No i się zaczęło.