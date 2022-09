Usain Bolt wśród robotów. Droid pobił rekord Guinessa w biegu na 100 metrów

Choć zagłada ze strony robotów rodem z filmu sci-fi raczej nam nie grozi – sztuczna inteligencja wykończy nas bowiem w inny sposób – to obserwowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie robotyki i militariów może napawać lekkim niepokojem. Nie wiem jak Wy, ale ja nie chciałbym spotkać w ciemnej uliczce dwunożnego droida z karabinem od Ghost Robotics. Zwłaszcza jeśli poruszałby się z taką prędkością jak Cassie – zdobywca rekordu Guinessa.

Zanim obejrzycie poniższy film, wyobraźcie sobie mechaniczne nogi, biegnące w waszą stronę niczym rozwścieczony struś. Robotyka w wielu przypadkach naśladuje naturę. Mamy już przecież psy-roboty od Boston Dynamics czy drony-ważki przygotowywane przez armię USA. Nie macie wrażenia, że jesteśmy właśnie świadkami zalążków zacierania granicy między światem przyrody a światem techniki, które w bliżej nieokreślonej przyszłości mogą faktycznie doprowadzić do świata znanego z filmów science fiction? Zwłaszcza, jeśli powszechne staną się dokonania maszyn w tak ludzkiej dziedzinie, jaką jest bicie rekordów Guinessa.

Cassie, czyli dziecko firmy Agility Robotics, to dwunożny robot, który od 2017 roku funkcjonuje jako platforma badawcza dziedzin rozwoju robotyki. Przez pięć lat doskonalono jego konstrukcję i podnoszono poprzeczkę narzucanych mu wyzwań. Jeszcze niedawno był w stanie dystans pięciu kilometrów pokonać w ciągu 53 minut. Dziś stał się rekordzistą w biegu na 100 metrów.

Droid był przez ostatnie lata przystosowywany do osiągania coraz większych prędkości, a badacze przy wsparciu sztucznej inteligencji zaimplementowali w nim biomechanikę ruchu wzorowaną na strusiach.

„Cassie był platformą dla pionierskich badań nad nauczeniem robotów w zakresie lokomocji. Pokonanie 5 km dotyczyło niezawodności i wytrzymałości, co pozostawiło otwarte pytanie, jak szybko Cassie może biec? To skłoniło zespół badawczy do skupienia się na szybkości” – Devin Crowley, absolwent Oregon State University.