Wygląda przerażająco i rozpoznaje ludzkie emocje. Oto nowy robot Xiaomi

CyberOne (koresponduje to z nazwą pierwszego robota - Cyberdoga, a także z wyrazami: "cyber" - cybernetyczny oraz "one" - istota) waży niedużo, bo zaledwie 52 kilogramy. Rozpiętość ramion wynosi 168 centymetrów, a wysokość całości - 1,77 cm, więc będzie przypominać raczej mężczyznę o średnim wzroście. Maszyna potrafi naśladować ludzkie ruchy - kamery bacznie obserwują człowieka znajdującego się przed CyberOne - z opóźnieniem wynoszącym zaledwie 0,5 ms. Jak podaje Xiaomi, ramiona dzięki silnikom oraz ruchomym zgięciom są niezwykle uniwersalne i mogą wykonywać mnóstwo całkiem precyzyjnych operacji. Silniki kończyn górnych są niezwykle lekkie - ważą około 500 gramów i charakteryzują się szczytowym momentem obrotowym na poziomie 30 Nm. Natomiast silniki osadzone tam, gdzie u człowieka znajduje się staw biodrowy - generują już 300 Nm szczytowego momentu.

Za poruszanie się robota odpowiadać ma wyspecjalizowany algorytm, który pozwala trzymać w jednej ręce towary o wadze do 1,5 kg. Przemieszczanie się wygląda odrobinę nieporadnie i w żaden sposób nie przypomina chodu na wzór ludzki. Jednak nie to jest najważniejsze w tej maszynie - bardzo ciekawe jest to, co znajduje się "wewnątrz" robota. Ten jest w stanie rozpoznawać ludzkie emocje, a także generować skany 3D swojego otoczenia. Dodatkowo, zaopatrzono go w kamery, które są w stanie określić głębię - wszystko to ma na celu wytworzenie środowiska pracy, w którym robot będzie w stanie nie tylko analizować to, co się wokół niego dzieje - ale także odpowiednio na to reagować. Zdecydowanie najciekawsze jest to, że maszyna potrafi rozpoznawać ludzkie emocje - czyli, jeżeli będziemy smutni, robot będzie w stanie to rozpoznać i odpowiednio zareagować.

Robot pocieszy Cię, gdy zobaczy że jesteś smutny

Poprzez wykrywanie twarzy oraz rozpoznawanie na niej emocji - robot potrafi rozpoznać wiele ludzkich emocji. Co ciekawe, maszyna posiada wbudowane mechanizmy rozpoznawania dźwięków: będzie w stanie więc ocenić, czy aby coś nie spadło i odpowiednio na to zareagować. Jednak twarz to nie jedyne "źródło" informacji dla CyberOne. Również tembr głosu ma być istotnym nośnikiem danych dla robota, który będzie w stanie ocenić nasz stan emocjonalny na podstawie tego, jak się wypowiadamy. A zatem - jeżeli krzykniemy pełni złości, sztuczna inteligencja to wychwyci i dopasuje zachowanie maszyny.

Xiaomi przekracza więc kolejne granice, jeżeli chodzi o mariaż technologii z typowo ludzkimi zachowaniami. Zeszłoroczny Cyberdog nie był zbyt wielkim zaskoczeniem ze względu na fakt, iż wiele firm działających w obrębie robotyki proponowało już podobne konstrukcje. Jednak CyberOne to coś nieco bardziej innowacyjnego i kontrowersyjnego. W dalszym ciągu społeczeństwa nie są gotowe na tego typu rozwiązania jak roboty wykazujące zachowania, które utożsamiamy z człowieczeństwem - ale być może właśnie ten robot nieco ów fakt zmieni.