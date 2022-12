Resident Evil Village postraszy w VR już za kilka tygodni - bez dodatkowych opłat

Resident Evil jest jednym z najbardziej klasycznym przedstawicieli horrorów w świecie gier wideo. Zbliżająca się wielkimi krokami premiera Resident Evil 9 zapowiada się spektakularnie, ale na nią przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Według twórców gra trafi na rynek nie wcześniej, niż w 2024 roku. Ale spokojnie, nie oznacza to, że wcześniej nie będzie powodów by się nieco pobać!

Resident Evil Village okazało się ogromnym sukcesem. Nie da się ukryć, że seria horrorów od Capcom miewa lepsze i gorsze momenty — ale ostatnie lata są dla jej fanów zdecydowanie łaskawe. A skoro Resident Evil Village okazało się takim hitem, zaś wydanie wcześniejszej gry w wirtualnej rzeczywistości przyciągnęło ku niej tak ogromną rzeszę fanów — raczej nikogo nie powinno dziwić, że twórcy poszli za ciosem i Resident Evil Village VR stanie się faktem. Fakt - trochę przyjdzie nam na nią zaczekać, ale data premiery nowego wcielenia gry nie jest wcale przypadkowa. Bowiem perfekcyjnie zgrywać się będzie z premierą PlayStation VR2 — nowego headsetu Sony który będzie kosztował więcej niż sama konsola. Oczekiwania związane z PlayStation VR2 są ogromne — a wszyscy testerzy którzy dotychczas mieli okazję sprawdzić jak sprawdzają się nowe gogle otwierające wrota do wirtualnej rzeczywistości są zgodni: jest dobrze. Tym samym apetyt na przeżycie wiejskiej przygody w Resident Evil staje się jeszcze większy.

Jak dowiedzieliśmy się z najnowszego wpisu na blogu PS — cała gra dostępna będzie w trybie wirtualnej rzeczywistości. Tym samym mroczna historia okaże się jeszcze strrraszniejszą. Doznania spotęgować mają także nowe kontrolery:

Kontrolery Sense umożliwiają także wykonywanie intuicyjnych ruchów, takich jak podnoszenie rąk do osłony czy trzymanie broni przed sobą, aby strzelić, a także wykonywanie dodatkowych czynności, które zwiększają immersję. Możesz trzymać dwie bronie niezależnie, załadować magazynek do pistoletu, aby przeładować, a także posługiwać się nożem, wykonując ataki cięte lub kłute. To naprawdę wciągające doświadczenie, które wprowadza cię bezpośrednio do pokręconego świata, w którym walczy Ethan Winters.