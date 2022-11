Na temat PlayStation VR2 pisaliśmy wielokrotnie. Nowa generacja gogli od PlayStation zapowiedziana została kilka miesięcy temu, jednak firma nie była zbyt wylewna na temat szczegółów związanych z ich działaniem. Z czasem dowiadywaliśmy się kolejnych informacji, w tym o technologii oferowanych przez nowe urządzenie oraz tego, jak będą wyglądały kontrolery dedykowane graniu w wirtualnej rzeczywistości. Teraz wiemy najważniejsze. Nowa generacja PlayStation VR w sklepach pojawi się na początku przyszłego roku. Znamy szczegóły związane z ofertą sprzedażową i nowymi grami, które pojawią się na premierę i po premierze sprzętu.

PlayStation VR2. Informacje techniczne

Od strony technicznej nowe gogle VR do PlayStation 5 wyglądają następująco:

Ekrany OLED Rozdzielczość 2000 x 2040 pikseli na jedno oko Odświeżanie 90Hz, 120Hz Rozstaw Regulowany Pole widzenia ok. 110 stopni Czujniki Sześcioosiowy czujnik ruchu (żyroskop trzyosiowy, akcelerometr trzyosiowy), Czujnik zbliżeniowy na podczerwień Kamery 4 kamery śledzące ruch głowy, po jednej kamerze IR śledzącej ruch oczu Funkcje dodatkowe Wbudowane wibracje Łączność USB-C Audio wbudowany mikrofon i złącze mini-jack

Gogle VR pojawią się w sprzedaży już 23 lutego 2023 r. Na ten moment nie wiem czy ta data obowiązuje także dla Polski. Nie znamy też polskiej ceny. PlayStation VR2 wyceniono na 549,99 dolarów, 599,99 euro/529,99 funtów. Ceny europejskiego zawierają wliczony podatek VAT, można więc podejrzewać, że w polskich sklepach za gogle przyjdzie nam zapłacić nieco ponad 2800 zł - jednak podejrzewam, że cena zbliżona będzie do 2999 zł. Wiadomo natomiast, że przedsprzedaż ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu - 15 listopada.

W sprzedaży będzie też dostępny zestaw z grą Horizon Call of the Mountain. A w nim, oprócz gogli i kontrolerów, znajdziecie kod na grę Horizon Call of the Mountain oraz słuchawki stereo. Za zestaw trzeba będzie zapłacić 599,99 dolarów, 649,99 euro/569,99 funtów. W sklepach pojawi się także stacja dokująca i ładująca kontrolery Sense. Gracze mogą ładować kontrolery dzięki prostej konstrukcji typu "click-in", bez konieczności podłączania do konsoli PS5. Stacja kosztować będzie odpowiednio 49,99 dolarów, 49,99 euro/39,99 funtów.

Wraz ze szczegółami na temat PSVR2 poznaliśmy 11 nowych gier, które pojawią się w sprzedaży na premierę jak i w nieokreślonej jeszcze przyszłości.