Wiedźmin 3 to gra, która już w momencie wypuszczenia zyskała status kultowej, a po latach można już chyba określać ją mianem "klasyka". Aż ciężko mi uwierzyć, że od wypuszczenia minęło już 7 lat i szczerze - po samej grze nie widać tego aż tak bardzo, ponieważ trzeci "wiesiek" wciąż wygląda bardzo dobrze (przynajmniej jak na tak dużą grę z otwartym światem). Jednak już od dłuższego czasu CDPR zapowiadał, że gra dostanie łatkę na nowe generacje konsol, a także - nowe funkcje graficzne na PC. Łatka niedawno ujrzała światło dzienne i o ile na konsolach prezentuje się bardzo dobrze, to w przypadku PC mamy do czynienia z produktem, który będzie topił nasze karty graficzne.

Optymalizacja Wiedźmina 3 na PC pozostawia wiele do życzenia

Wiedźmina przeszedłem kilka razy, jednak nawet nie podejmuję się próby pobraniania aktualizacji gry na swojego PC. Moja karta graficzna RTC 2060 mogłaby bowiem umrzeć na zawał, gdybym próbował ustawić nowy tryb graficzny zaimplementowany przez CDPR. Ba, z tego co widać w sieci, nawet szalenie mocna karta RTC 3080Ti ma z tą grą poważny problem, nie wyciągając nawet 40 fps.

Niestety, duża część graczy od razu zaczęła zgłaszać też szereg problemów - część modów nie działa, gra potrafi zachowywać się niestabilnie.

Jeżeli takie głosy pojawiają się dosłownie chwilę po premierze łatki nie można nie odnieść wrażenia, że coś tu jest faktycznie nie tak. Zwłaszcza, że na światło dzienne wychodzi coraz więcej wspomnianych bugów i błędów graficznych.

I nie zrozumcie mnie źle - Wiedźmin na nowej generacji wygląda naprawdę świetnie. Jednak wygląd a optymalizacja i bugfixy to dwie różne sprawy i w tym wypadku jestem przekonany, że CDPR mógł postarać się nieco bardziej. Społeczność nie zapomni premiery CP2077, więc uważam, że teraz firma powinna szczególnie przykładać się do swoich produktów, żeby przywrócić swojej marce dobre imię. Nie jestem przekonany, czy nowy patch spełnia tę rolę, a patrząc, że oceny gry na Steam są gorsze niż przed nim - wątpię.

Ale hej, dodali znacznik w zamku Barona, a na to nikt złego słowa nie powie :)