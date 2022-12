Zrób mod do Dying Light 2 i wygraj nagrody o wartości ponad 50 tys. dolarów. Narzędzia już czekają!

Modowanie gier to coś, co towarzyszy nam od lat - głównie na komputerach PC. Podmiana postaci, edycja świata i zmiany, na które twórcy się nie zdecydowali. Choć zazwyczaj gracze sami kombinowali z tworzeniem modów, niektóre studia udostępniają swoje własne narzędzia deweloperskie zachęcając pasjonatów do odkrywania gier na nowo. Tak jest w przypadku polskiego studia Techland, które udostępniło właśnie oprogramowanie do tworzenia własnych map do Dying Light 2 Stay Human.

Wiemy, jak bardzo lubiliście narzędzia deweloperskie do Dying Light i bardzo się cieszymy, że wraz z naszymi partnerami z mod.io możemy ogłosić dodanie tej funkcjonalności do kontynuacji. Nasi gracze mają teraz jeszcze więcej treści i możliwości, by tworzyć mapy i własne historie. Czas więc wziąć się do roboty i pokazać swoje umiejętności! Więc… na co jeszcze czekacie?

- mówi Rafał Polito, Technology Producer at Techland. By zachęcić modderów do tworzenia nowych map do Dying Light 2, Techland ogłosił konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody.

A co trzeba zrobić? Zadanie wydaje się dość proste: Zbuduj najbardziej kreatywną, zabawną i pełną adrenaliny mapę w Dying Light 2 Stay Human i udostępnić ją na stronie mod.io, gdzie pojawiać się będą darmowe mody do gry. Na zgłoszenia macie czas do 20 stycznia 2023 r. - więc czasu nie zostało zbyt wiele. Następnie pracownicy Techland przy współudziale ekspertów z mod.io wybiorą najciekawsze projekty. 10 twórców map otrzyma nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. dolarów.

Shape Your City. Konkurs dla modderów Dying Light 2 Stay Human

Do głosowania zostanie również zaproszona społeczność mod.io. Twórca moda, który uzyska największe uznanie otrzyma laptopa gamingowego ASUS ROG Zephyrus Duo 16. Partnerem akcji jest firma AMD - ona również wskaże swojego faworyta. Najlepsza mapa nagrodzona zostanie zestawem składającym się z procesora Ryzen 7 5800X3D i karty graficznej PowerColor 6800XT.

Szczegółowy związane z konkursem Shape Your City znajdziecie na oficjalnej stronie akcji, gdzie udostępniono również pełny regulamin i warunki uczestnictwa w nim.

Pierwsza odsłona Dying Light otrzymała ponad 700 map. Wraz z Techlandem chcemy przedstawić nową wersję poziomów społeczności do Dying Light 2 Stay Human – zarówno na PC, jak i w przyszłości na konsolach. W ten sposób chcemy dotrzeć z treściami tworzonymi przez użytkowników do szerszej publiki. Łatwo dostępne, oficjalne wsparcie modów to nasza ambicja, którą chcemy dzielić z Techlandem i ich społecznością twórców – treści przygotowane przez entuzjastów są zbyt dobre, by gracze nie mieli okazji ich wypróbować

- mówi Scott Reismanis, prezes i współzałożyciel mod.io.

Jednocześnie studio zwraca uwagę na fakt, że obecnie narzędzia deweloperskie dostępne są w wersji beta na komputerach PC na platformach Steam or Epic Games Store. W przyszłym roku wsparcie dla modów rozszerzone zostanie również na konsole, na których Dying Light 2 Stay Human jest jest dostępne - z narzędzi będą mogli więc skorzystać posiadacze kopii gry na PS4, PS5 i konsolach Xbox.