Informacje te pochodzą z tych samych źródeł, co poprzednie doniesienia związane z anulowaniem pomysłu przeniesienia oryginalnego Red Dead Redemption z PS3 i Xbox 360 na nowe konsole. Podobny los spotkał GTA IV. Wszystko za sprawą ogromnej krytyki, jaka spadła na Rockstar Games, wydawcę Take Two oraz studio Grove Street Games odpowiedzialne za przeniesienie trylogii Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition na obecne konsole i komputery. A jak dobrze wiemy, edycja ta do najlepszych nie należy i obecnie, na Metacritic, ma ocenę 49. Jeszcze gorzej oceniają ją sami gracze - ci nie pozostawiają na grach suchej nitki ze średnią oceną na poziomie 0,6.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się także, że Rockstar rezygnuje z dalszego rozwoju Red Dead Online. To tryb wieloosobowy do Red Dead Redemption 2, w którym gracze spotykali się na amerykańskim pograniczu. Studio skupić chce całą swoją uwagę na tworzeniu GTA VI, które oficjalnie zapowiedziane zostało kilka miesięcy temu. Rezygnacja z przeniesienia RDR2 na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S nie jest więc wielkim zaskoczeniem. Rockstar może mieć problemy z produkcją kontynuacji swojego największego hitu i poświęca swoje pozostały projekty, by pracownicy mogli dołączyć do zespołu odpowiedzialnego za GTA VI. Gra z pewnością wymagać będzie sporego nakładu czasu, pracy i funduszy, by sprostać oczekiwaniom graczy i być jeszcze lepszym produktem niż GTA V i stale rozwijające się GTA Online

Brak aktualizacji "next gen" dla Red Dead Redemption 2 nie oznacza wcale, że gra z poprzedniej generacji nie sprawdzi się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Wręcz przeciwnie. To tytuł, który wciąż przyciąga uwagę i jest dopracowany do najdrobniejszych szczegółów. Już na poprzedniej generacji konsol działał bardzo dobrze. Jeśli nie nadrobiliście zaległości, warto to zrobić - nawet kosztem 60 klatek na sekundę, poprawionej grafiki i wsparcia dla kontrolera DualSense.