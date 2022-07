Niedawno anulowane remastery GTA 4 i Red Dead Redemption, teraz koniec dużych aktualizacji do Red Dead Online

Niedawno informowaliśmy o tym, że Rockstar zawiesił prace nad remasterem Grand Theft Auto IV i pierwszej odsłony Red Dead Redemption. Na to niewątpliwie wpłynęło zbombardowanie przez graczy i recenzentów GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Ten remaster okazał się tak zły, że zwyczajnie kolejnych nie będzie - a przynajmniej nie w najbliższym czasie.

Taki ruch zaskoczył niektórych graczy, gdyż odświeżone wersje tych dwóch produkcji były dość ważnymi punktami na mapie wydawniczej Rockstara. Wydaje się jednak, że sprawa jest nieco głębsza - chwilę po tych doniesieniach, Rockstar potwierdził, że nie będzie dłużej rozwijał Red Dead Online.

Red Dead Online nadal będzie działać - jeśli podbijacie Dziki Zachód ze znajomymi, możecie spać spokojnie

Pod żadnym względem nie oznacza to, że Red Dead Online zostanie całkowicie wyłączone - Rockstar uspokaja, że nadal planuje aktualizować grę o sezonowe wydarzenia specjalne, opierać się na istniejących trybach i dodawać nowe misje, aby dalej dbać o online’owych graczy. Po kolosalnym sukcesie GTA Online i zamiłowania wielu osób do gry wieloosobowej na Dzikim Zachodzie, ma to jak najbardziej sens.

Mimo wszystko, spora grupa graczy nie była pocieszona taką decyzją nowojorskiej firmy. Gracze zorganizowali nawet ceremonię pogrzebu dla Red Dead Online, a cała sytuacja wzbudza ogromne niezadowolenie w sieci. Czy słusznie?

Jaki jest powód takich decyzji? Rockstar wyjaśnia

Studio z R i gwiazdką w logo wyjaśniło, skąd taka decyzja. Z oficjalnego ogłoszenia możemy się dowiedzieć:

W ciągu ostatnich kilku lat stale przenosiliśmy więcej programistów w kierunku następnej pozycji w serii Grand Theft Auto – bardziej niż kiedykolwiek rozumiejąc potrzebę przekraczania oczekiwań graczy i aby ta następna pozycja była najlepsza, jak tylko może być – i w rezultacie jesteśmy w trakcie wprowadzania pewnych zmian w sposobie, w jaki wspieramy Red Dead Online.

Źródło: Epic Games

Wygląda więc na to, że prace nad Grand Theft Auto 6 są intensywne jak nigdy wcześniej. Według niektórych informacji, oficjalnego ogłoszenia możemy spodziewać się pod koniec bieżącego roku, a sama gra ma pojawić się w 2024.

Źródło, obrazek wyróżniający: Rockstar