Katalog PlayStation Plus Extra i Premium będzie się zmieniał, tak samo jak w przypadku Xbox Game Pass. Chociaż usługa dopiero wystartowała w Polsce (i to dość z falstartem, gdyż streaming z PS Plus Premium nie działa na komputerach osobistych), to już wkrótce straci kilka naprawdę gorących pozycji.

Lista wszystkich gier, które wkrótce odejdą z abonamentu, prezentuje się następująco:

Shadow Warrior 3 - 5 lipca

Syberia (streaming dla PS Plus Premium) - 19 lipca

NBA 2K22 - 31 sierpnia

WRC 10 - 31 sierpnia

Red Dead Redemption 2 - 20 września

Red Dead Redemption (streaming dla PS Plus Premium) - 17 października

Red Dead Redemption: Undead Nightmare (streaming dla PS Plus Premium) - 17 października

Źródło: Rockstar

Polskie Shadow Warrior 3 odchodzi już za kilka dni, tym samym marne szanse są na to, żeby ktokolwiek z Europy dał radę przejść tę grę, biorąc pod uwagę późny start abonamentu w naszym regionie. Z jakiego powodu SW3 na tak krótki czas zagościło w abonamencie japońskiej firmy? Spekuluje się, że produkcja Flying Wild Hog odchodzi tak szybko przez umowę zawartą jeszcze z usługą PlayStation Now w marcu 2022 roku.

Nie można jednak przejść obojętnie obok Red Dead Redemption 2, ogromnego hitu Rockstara, który był jednym z najlepszych reprezentantów katalogu studiów zewnętrznych. Tutaj sytuacja jest nieco lepsza, gdyż RDR2 znika dopiero po wakacjach, 20 września - mają na uwadze jednak kaliber tej gry, to również dla niektórych może okazać się to za mało czasu.

Oczywiście nie wiemy, czy Sony nie zamieni tych gier na inne, równie dobre produkcje. Oby tak w istocie było, bowiem odejście takich hitów już na start rzuca dość niekorzystne światło na całość - i jeśli ktoś planował ograć wymienione w tym wpisie tytuły, z pewnością będzie rozczarowany.