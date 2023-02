Ktoś to wreszcie musiał oficjalnie skopiować. Wygląda na to, że nowe Realme będzie miało Dynamic Island.

Dynamic Island — udany pomysł, który nie został jeszcze wykorzystany

Dynamic Island obecne w iPhone’ach 14 Pro i Pro Max to nowa wysepka zastępująca dotychczasowego (niesławnego zresztą) notcha, która dzięki oprogramowaniu łączy dwa wycięcia w ekranie — w taki sposób, żeby zamiast dwóch pastylek (kamera i czytnik do Face ID) był jeden element, dostosowujący się do aktualnych akcji, powiadomień oraz działających w tle aplikacji. Apple chciało ubrać konieczność wycięć w ekranie w bardzo ładną i estetyczną funkcję — i trzeba przyznać, że marketingowo zostało to sprzedane wręcz doskonale.

Źródło: Unsplash @r0x4n20

Okazało się, że nie wszyscy patrzą na funkcjonalność — marketing podziałał bowiem nie tylko na klientów, ale również na androidową konkurencję. Pierwsze kroki w tej sprawie we wrześniu zeszłego roku postawił szef Xiaomi China, Lu Weibing, który w krótkim wpisie na Weibo zapytał użytkowników, czy chcą inteligentnej wyspy. Chwilę wcześniej zewnętrzne firmy już wypuściły swoją wersję Dynamic Island na smartfony Xiaomi i najwyraźniej zostało to niezwykle ciepło przyjęte — bardzo dużo osób odpowiedziało, że chciałoby zobaczyć podejście firmy do dynamicznej wyspy.

Wtedy można było więc zakładać, że to właśnie Xiaomi jako pierwsze oficjalnie skopiuje jeden z ostatnich patentów Apple… a finalnie okazało się, że będzie to inna chińska firma.

Realme chce być jak Apple. Zaczyna właśnie od Dynamic Island

Najnowsze przecieki oraz usunięty tweet dyrektora firmy sugerują, że submarka chińskiego Oppo do nowych smartfonów wprowadzi swoje własne Dynamic Island. 9to5Google donosi, że nie jest to szczególnie zaskoczenie — Realme, podobnie do Xiaomi, już we wrześniu komunikowało chęć skopiowania Dynamic Island.

Źródło: OnLeaks i Smartprix

Wszystko wskazuje na to, że to właśnie od tamtej pory trwają prace nad własną wyspą dla nowego Realme — lecz chińska firma postanowiła zmienić nazwę. W tym przypadku nie będziemy mówić o Dynamic Island, a o Mini Capsule. Zdjęcie z wcześniej wspomnianego usuniętego tweeta pokazuje pigułkę na górze ekranu z wyświetlonym logo ładowania SuperVOOC od Oppo. Na tym jednak się nie zakończyło, gdyż insiderzy z OnLeaks i Smartprix udostępnili krótką animację pokazującą, jak „mini kapsuła” się powiększa i zmniejsza, a także wyświetla informacje dotyczące stanu ładowania.

Źródło: OnLeaks i Smartprix

Kluczowe pytanie — czy jest tu w ogóle co kopiować?

Marketing marketingiem, fajny wygląd fajnym wyglądem — ale co z funkcjonalnością? Na samym początku nie można było mówić tutaj o żadnych rewelacjach. Dynamic Island współgrało z odtwarzaną w tle muzyką — po lewej stronie pojawia się miniaturowa grafika albumu lub singla, a po prawej animacja pasująca do grającej muzyki. Kiedy przytrzymamy palec na wyspie, całość się rozszerzy i da nam większy pogląd na odtwarzaną treść. Ponadto całość działa również z Mapami od Apple, dzięki czemu wskazówki dotyczące dystansu i kierunku podróży zwijają się do następcy notcha. Dynamic Island jest również kompatybilne ze stoperem, co akurat jest jedną z najbardziej wygodnych funkcji. Do tego pierdółki w postaci chociażby przychodzących połączeń, ale nic szczególnego — prawdziwa magia miała rozpocząć się dopiero wtedy, kiedy zewnętrzni deweloperzy dostaną możliwość korzystania z tej funkcji giganta z Cupertino.

Źródło: OnLeaks i Smartprix

To stało się dopiero niedawno, chociaż szybkość wprowadzania zastosowania Dynamic Island nie jest zachwycająca — w każdym razie, wreszcie coś się dzieje. Swoje trzy grosze dorzucił już Uber czy oficjalna aplikacja Premier League do śledzenia wyników spotkań. Jest więc coraz lepiej i — miejmy nadzieję — będzie tylko lepiej. Zdaje się więc, że Realme wybrało całkiem dobry moment na skopiowanie tego pomysłu… lecz czy ma to sens? Cóż, czas pokaże, chociaż nastawienie mam dość sceptyczne.

Źródło: 9to5Google