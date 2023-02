Za Reno 8T, który wszedł dziś do sprzedaży, trzeba zapłacić dokładnie 1699 zł.

OPPO znane jest z dość wysokiej wyceny swoich smartfonów i podobnie jest w tym przypadku. Choć biorąc pod uwagę to, co obecne dzieje się na rynku, można napisać, że mogło być gorzej. Bo Reno 8T ma w swojej specyfikacji kilka bardzo ciekawych elementów.

Ładnie wygląda

Przede wszystkim uwagę zwraca atrakcyjny wygląd. Producent zdecydował się na zastosowanie ekoskury w pomarańczowym kolorze, znanej wcześniej z modelu Reno7. Druga – czarna wersja jest wykończona tworzywem, które jest matowe i ma ciekawie zaakcentowaną wyspę z aparatami.

Urządzenie są dość lekkie i cienkie – czarny wariant waży dokładnie 180 g, a jego grubość to 7,80 mm. Waga pomarańczowego urządzenia wynosi 183 g, a jego grubość to 7,85 mm.

Kolejnym pozytywnym aspektem jest ekran. Ma on przekątną 6,4-cala i wykonano go w technologii AMOLED. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 90Hz. OPPO zadbało również o głośniki stereo oraz tryb Ultra Volume, który wzmacnia dźwięk o dodatkowe 40 proc.

Tylko jak będzie działał?

Procesor to układ MediaTek Helio G99 znany np. z realme 10 albo motoroli g72. I tu zaczynają się niestety dla OPPO schody, bo oba te urządzenia są tańsze. Ich porównanie przeczytacie tu. Taki procesor w połączeniu z 8 GB RAM, które można powiększyć wirtualnie, powinien jednak zapewnić dość komfortową pracę. Pamięci wbudowanej mamy 128 GB, jest również możliwość zainstalowania karty pamięci. Firma chwali się, że:

wyposażyło Reno8 T w Dynamic Computing Engine, zwiększając przy tym płynność działania. Dzięki zastosowaniu autorskiego rozwiązania, w tle jednocześnie może działać 25 aplikacji, bez utraty szybkości.

Oszczędności dotknęły również aparatów. OPPO zdecydowało się postawić na obiektyw główny o rozdzielczości 100 MP z trybem auto 12 MP oraz mikroskop, znany z Reno7. Dzięki niemu można powiększać obiekty 20 bądź 40 krotnie. Aparat do selfie ma 32 MP.

Bateria w urządzeniu ma sporą pojemność 5000 mAh, którą można ładować z mocą 33W.

Producent informuje również, że smartfon pracuje na nakładce ColorOS w wersji 13. Niestety nie podaje wersji Androida na urządzeniu. W informacji prasowej podkreśla za to, że Reno8 T zachowa płynność działania nawet przez cztery lata. Ale niestety nie mamy informacji o ilości spodziewanych aktualizacji systemu.

Zwraca za to uwagę, że wszystkie zdjęcia, filmy i inne pliki są szyfrowane i przechowywane w prywatnym katalogu.