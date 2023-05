Najładniejsza gra PS5 trafi na PC. Premiera już w lipcu!

Kilkanaście dni temu PlayStation poinformowało, że gracze PC mogą spodziewać się kolejnych premier tytułów z konsol PS4 i PS5. Na efekty tych zapowiedzi nie musieliśmy długo czekać. Jeszcze w te wakacje na Steam zadebiutuje jedna z najładniejszych gier PlayStation 5 - Ratchet & Clank: Rift Apart.

Przeskakuj między wymiarami razem z Ratchetem i Clankiem, którzy stawiają czoła nikczemnemu imperatorowi z innej rzeczywistości. Pędź po różnych światach z zapierającą dech prędkością i ciesz oko olśniewającą grafiką oraz arsenałem niesamowitej broni w międzygalaktycznej przygodzie.

- brzmi oficjalny opis gry. Gracze wybierający Ratchet & Clank: Rift Apart na PC mają otrzymać dużo więcej opcji graficznych niż to, co oferuje PlayStation 5. Mowa tu m.in. o wsparciu dla formatów obrazów 21:9, 32:9 a nawet 48:9 obsługiwanych w trzech połączonych monitorach. Twórcy zapewniają, że gra została tak zoptymalizowana, że odnajdzie się w każdej konfiguracji. Nie można też zapominać o nowinkach technologicznych: NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS oraz Temporal Injection od Insomniac Games. Obsługiwane są ponadto technologie NVIDIA Reflex i poprawiająca jakość obrazu NVIDIA DLAA. A wszystko to wraz z odblokowanym limitem FPS. W Ratchet & Clank: Rift Apart na PC będzie można grać przy pomocy klawiatury i myszy lub kontrolera DualSense - do uzyskania efektów dotykowe i adaptacyjnych triggerów, kontroler trzeba połączyć przewodowo.

Ratchet & Clank: Rift Apart na PC. Premiera 26 lipca 2023 r.

Ratchet & Clank: Rift Apart w przedsprzedaży na Steam i w sklepie Epic Games Store kosztuje 259 zł. I trzeba przyznać, że to bardzo dużo biorąc pod uwagę fakt, że gra w tym miesiącu trafiła do abonamentu PlayStation Plus Extra oraz Premium. Ten pierwszy, wyceniony na 258 zł miesięcznie, 165 zł co trzy miesiące lub 400 zł co roku oferuje, oprócz podstawowych funkcji PlayStation Plus, dostęp do rozbudowanego katalog gier oraz Ubisoft+ Classics - zestawu klasycznych tytułów francuskiego studia. Z drugiej jednak strony cyfrowa wersja Ratchet & Clank: Rift Apart w sklepie PlayStation Store kosztuje 339 zł - 81 zł drożej niż wersja na PC.

Nie da się jednak ukryć, że cieszy rosnąca świadomość PlayStation i otwarcie na graczy "pecetowych". Oby tylko Ratchet & Clank: Rift Apart nie powtórzył problemów technicznych poprzednich gier PlayStation dostępnych na PC, w tym The Last of Us Part I, które pełne było błędów i niedoróbek.