Gdzie kupić Diablo IV? Przegląd edycji i ofert polskich sklepów

Diablo IV zadebiutuje już 6 czerwca. Do premiery zostało kilka tygodni więc najwyższy czas przyjrzeć się poszczególnym edycjom i sprawdzić dostępność w polskich sklepach nowej produkcji studia Blizzard. Co wybrać i gdzie kupić? Sprawdzamy!

Diablo IV to fabularna gra akcji nowej generacji pełna niekończących się zastępów zła do pokonania, niezliczonych umiejętności do opanowania, koszmarnych podziemi do przemierzenia i legendarnych łupów do zdobycia. Wyrusz w kampanię w pojedynkę lub ze znajomymi, spotykając niezapomniane postacie w przepięknej, mrocznej scenerii i przeżyj porywającą historię, lub też wyrusz w przygodę po rozległej rozgrywce dla rozwiniętych postaci w otwartym świecie, w którym gracze spotykają się w miastach, aby handlować, łączą się w grupy, aby walczyć z bossami lub schodzą do stref walk między graczami, aby sprawdzić swoje umiejętności przeciwko innym.

- czytamy w oficjalnym opisie gry, nad którą od wielu lat pracuje ekipa z Blizzard.

Diablo IV - dostępne wersje do wyboru

Diablo IV zadebiutuje już 6 czerwca tego roku w kilku wersjach oferujących różne dodatki dla graczy. Mamy podstawowe wersje cyfrowe, mamy też wersję Digital Deluxe rozszerzającą pakiet przedmiotów w grze. Dla kolekcjonerów jest oczywiście najdroższa, najbardziej rozbudowana edycja - Diablo IV Limited Collector’s Box, w której niestety zabrakło podstawowej wersji gry i trzeba ją dokupić osobno. Poniżej znajdziecie rozpiskę wszystkich wersji wraz z zawartością i ceną:

Diablo IV Standard Edition w wersji cyfrowej

Podstawowe wydanie gry na konsolach PlayStation 4 i 5 oraz Xbox Series X|S oraz Xbox One kosztuje 349 zł. Na platformie Battlet.net wersja na PC kosztuje 69,99 euro (ok. 328 zł) W tej cenie otrzymacie:

Cyfrową kopię gry Diablo IV

Wczesny dostęp do otwartych beta-testów

Wierzchowca Światłosiewcę w Diablo IV

Skrzydła Inariusa oraz murlokowego zwierzaka Inariusa w Diablo III

Wierzchowca Amalgamat Szału (Amalgam of Rage) w World of Warcraft

Zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal

Diablo IV Digital Deluxe Edition

Edycja Deluxe Edition dostępna w PlayStation Store i Microsoft Store kosztuje 409 zł. Wersja na PC w na platformie Battle.net wyceniona została na 89,99 euro (ok. 422 zł). W tej wersji znajdziecie:

Cyfrową kopię gry Diablo IV

Maksymalnie 4-dniowy wczesny dostęp do Diablo IV

Odblokowanie sezonowego karnetu bojowego premium w Diablo IV

Pancerz dla wierzchowca Piekielną Skorupę w Diablo IV

Wierzchowca Pokusę w Diablo IV

Wczesny dostęp do otwartych beta-testów

Wierzchowca Światłosiewcę w Diablo IV

Skrzydła Inariusa oraz murlokowego zwierzaka Inariusa w Diablo III

Wierzchowca Amalgamat Szału (Amalgam of Rage) w World of Warcraft

Zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal

Diablo IV Ultimate Edition w wersji cyfrowej

Wersja Ultimate w PlayStation Store i Microsoft Store kosztuje 459 zł. Na platformie Battle.net zapłacicie za nią 99,99 euro (ok. 469 zł). Zestaw zawiera:

Cyfrową kopię gry Diablo IV

Maksymalnie 4-dniowy wczesny dostęp do Diablo IV

Przyspieszone odblokowanie sezonowego karnetu bojowego w Diablo IV, zawierające odblokowanie sezonowego karnetu bojowego premium oraz 20 pominięć poziomów i element ozdobny

Emotkę skrzydeł w Diablo IV

Pancerz dla wierzchowca Piekielną Skorupę w Diablo IV

Wierzchowca Pokusę w Diablo IV

Wczesny dostęp do otwartych beta-testów

Wierzchowca Światłosiewcę w Diablo IV

Skrzydła Inariusa oraz murlokowego zwierzaka Inariusa w Diablo III

Wierzchowca Amalgamat Szału (Amalgam of Rage) w World of Warcraft

Zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal

Diablo IV. Przegląd edycji gry, która do sklepów trafi 6 czerwca 2023 r.

Jest jeszcze gratka dla prawdziwych kolekcjonerów, choć w pewnym sensie będą oni bardzo zawiedzeni. Blizzard potwierdził też, że w oficjalnym sklepie Gear Store pojawi się kolekcjonerska wersja Diablo IV - Diablo IV Limited Collector’s Box, której przedsprzedaż ruszy 15 grudnia. A co znajdziemy w bardzo ładnie wyglądającym pudełku?

Świeca Stworzenia

Mapa Sanktuarium na tkaninie

Kolekcjonerski album z grafikami z Diablo IV

Okultystyczna podkładka pod mysz

Przypinka horadrimów

Dwa matowe wydruki grafik w rozmiarze ok. 47 cm x 27,4 cm

Na zamieszczonej powyżej grafice możecie zobaczyć, jak wygląda Diablo IV Limited Collector’s Box w całej okazałości wraz z przedmiotami, które będą w niej dostępne. Jest tylko jeden szczegół - kolekcjonerska wersja Diablo IV nie zawiera... Diablo IV. Ci, którzy zdecydują się na zakup Diablo IV Limited Collector’s Box będą musieli jeszcze dokupić którąś z pozostałych wersji gry. To nie pierwszy raz, gdy twórcy stosują tego typu zagrywki, gdzie sprzedają kolekcjonerskie edycje swoich najgorętszych tytułów, jednak z jakiegoś powodu nie dodają do niej kodu czy płyty. Widać graczom to niezbyt przeszkadza, skoro ten proceder nadal trwa.

Pudełkowe wydania Diablo IV - dostępność w polskich sklepach

Oprócz wersji cyfrowych i limitowanej edycji Diablo IV Limited Collector’s Box, którą kupicie wyłącznie w sklepie Blizzard, nie można zapominać o popularnych wydaniach pudełkowych, które są dostępne w popularnych sklepach. Diablo IV w pudełku na PS4/PS5, Xbox One/Series X|S kupicie między innymi w tych sklepach:

RTV EURO AGD

Media Expert

Media Markt

Neonet

OleOle

Ultima.pl

x-kom

Diablo IV za darmo z kartami graficznymi

Jest też ciekawa okazja dla tych, którzy myślą o kupnie nowej karty graficznej. Jeśli chcecie to zrobić z myślą o Diablo IV, to z pewnością zainteresuje was ta okazja. Osoby, które zakupią w wybranych sklepach kartę graficzną GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080, 4090 lub wyposażoną w nią komputer stacjonarny, otrzymają cyfrową kopię Diablo IV w Battle.net razem z poniższymi dodatkami:

Wierzchowiec Światłosiewca razem z pancerzem Kropierz Wiary

Skrzydła Inariusa i jego murlok w Diablo III

Wierzchowiec Amalgamat Szału w World of Warcraft

Elementy ozdobne Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal

Szczegóły akcji znajdziecie w naszym osobnym podsumowaniu.