Assassin’s Creed Mirage to trzynasta część serii, która ma nareszcie powrócić do korzeni zakonu. Zatłoczone uliczki IX-wiecznego Bagdadu będziemy eksplorować jako Basim, którego możecie kojarzyć z Valhalli, bo Mirage początkowo miał być tylko dodatkiem, ale projekt urósł do pełnoprawnej gry. Niestety nie dla wszystkich platform.

Ubisoft obrażony na model biznesowy Valve

Ubisoft na oficjalnej stronie opublikował listę kompatybilnych platform, na której zabrakło Steama. To dziwny ruch ze strony francuskiego developera, bo poprzednie części trafiały tam bez żadnego problemu i funkcjonowały na równi z Ubisoft Connect, które wydaje się być teraz priorytetowym serwisem. Nie oznacza to jednak, że Assassin’s Creed Mirage na PC będzie dostępne tylko na platformie Ubisoftu – gra trafi także do Epic Games, choć dla części graczy nie jest to żadne pocieszenie.

Decyzja ma zapewne związek z 30-procentową obniżką wszystkich przychodów ze Steam i krytyką modelu biznesowego (zbyt częste przeceny) Valve ze strony włodarzy Ubisoftu. Assassin’s Creed Mirage poza wspomnianymi platformami ukaże się na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S i Amazon Luna. Datę premiery wyznaczono na 12 października.