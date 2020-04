Czy tego chcecie, czy nie, piąty i szósty sezon „Domu z papieru” najwyraźniej powstaną

Hiszpański serwis Marca podał, że serial został już wewnętrznie przedłużony o sezony piąty i szósty. Co ciekawe, sam scenarzysta Javier Gomes miał wspomnieć o nowych odcinkach w rozmowie z El Mundo o powrocie „Domu z papieru”. Powiedział: „Przy Domie z papieru pędzimy od rozgrywki do rozgrywki, jak Simeone [trener Atletico Madryt – przyp red.]. Rozdział po rozdziale, sekwencja po sekwencji, linijka po linijce. Nie ma innej drogi. Jeśli nie, to cię to przytłacza. Najpierw myślisz o kilku ogólnych zarysach i zaczynasz, ponieważ gdy myślisz o serii jako całości, spadnie na ciebie 20-piętrowy budynek. To jak życie, jeśli pomyślisz o swoim planie emerytalnym, to jakbyś zeskoczył z mostu. Myślę o tym, jak jutro zapłacę rachunek za prąd i jak postać zareaguje w następnej sekwencji. Z taką logiką piszę. Nic nie wskazuje jednak na to, by prace nad serialem na planie w ogóle zdążyły się rozpocząć przed wybuchem pandemii, a ewentualny powrót do zdjęć w kwietniu czy maju prawie na pewno zostałby przeniesiony na późniejszy termin.

Ewentualne ramowe plany musiała zmienić obecna sytuacja w związku z COVID-19. Trudno powiedzieć, czy i na jakim etapie są prace nad scenariuszem, ale w głowach twórców musiały już do tej pory pojawiać się pomysły na kontynuację historii. W życiu wielu bohaterów doszło do solidnych zmian, więc widzowie są arcyciekawi tego, jaki los czeka na nich w kolejnych odcinkach.

Wywiad z Tokio i Profesorem w podcaście Antyweb Po Godzinach