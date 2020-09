5 funkcji, których oczekuję i potrzebuję na Netflix. Wtedy naprawdę będzie lepiej

Debiutujący kilka miesięcy temu CANAL+ oferuje zmianę jakości odtwarzanych materiałów w oknie przeglądarki poprzez ograniczenie maksymalnej przepustowości łącza. Jest to bardzo pomocne w przypadku transmisji na żywo, by nie narażać się na utratę płynności odtwarzania, ale wielokrotnie skorzystałem z niej także przy materiałach na życzenie. Powody są dwa: po pierwsze uniknięcie wstrzymania odtwarzania i/lub spadków jakości obrazu do takiego poziomu, że odróżnienie dwóch postaci jest utrudnione, po drugie ograniczenie transferu danych, jeśli korzystamy z internetu mobilnego. Doceniam wysoką jakość materuałów, ale Netflix potrafi skonsumować kilka gigabajtów na przestrzeni dwóch czy trzech godzin, a to nie każdemu w każdej sytuacji jest na rękę.

Nowe kryteria – Oscary 2024. Nagrody tylko dla filmów z mniejszościami

Personalizacja strony głównej

W rozmowie z Toddem Yalinem (Vice President of Product w Netflix) zapytałem go o wyższy stopień personalizacji strony głównej, gdzie użytkownicy mogliby dostosować układ poziomych pasków z rekomendacjami i listami według własnych upodobań. W odpowiedzi stwierdził, że wprowadziłoby to za dużo zamieszania i usługa byłaby zbyt skomplikowana. Do dziś nie zgadzam się z tą opinią, ponieważ posiadanie np. trzech najczęściej przeglądanych list/rekomendacji zawsze pod ręką mogłoby sprawić, że oglądałbym więcej, zamiast tracić czas na przeglądanie kolejnych mozaik z okładkami filmów i seriali.

Rekomendacje spoza mojego gustu