Miliardy dolarów poszły do kosza. Najdroższy eksperyment VOD zniknie z Sieci

Dlaczego miałbym rezygnować z istotnej części nagranego materiału oglądając w pionie?

Quibi nie znalazło na siebie żadnego konkretnego pomysłu, a wisienką na torcie ich góry problemów były same seriale, wśród których nie sposób było znaleźć coś naprawdę ciekawego, oryginalnego i wciągającego. W konsekwencji o produkcjach Quibi się po prostu nigdy nie wspominało. I był to poważny kłopot dla serwisu, który zdołał uzbierać niemalże 2 mld dolarów, a w swoich szeregach miał twórców rodem z Hollywood po obydwu stronach kamery.

Nadchodzi mnóstwo filmowych hitów na HBO GO. Co obejrzycie najpierw?

Miliardy dolarów przepalone na projekt pełen problemów

Nie jestem w ogóle zaskoczony planami wygaszenia Quibi z początkiem grudnia, bo autorzy usługi sami na siebie ściągnęli ten los. Start Peacock, usługi VOD od NBC, pokazał że mając odpowiednie zaplecze treści oraz stosując uniwersalne podejście do dostępności platformy można zawalczyć o widzów na tym niezwykle nasyconym rynku. Quibi było niezwykle niszowym produktem, u którego sterów znalazły się osoby nie rozumiejące rynku oraz kierujących widzami emocjami. Co więcej, na szczycie władzy dochodziło do konfliktów, co nie dawało szans na szybkie reakcje oraz właściwe pokierowanie firmą w świetle jakichkolwiek kłopotów. A te trapiły Quibi od samego początku.