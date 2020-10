To jest prawdziwa rewolucja i może zmienić branżę na zawsze

Na największe hity filmowe zaczekamy

Zamknięte lub działające w ramach restrykcji kina nie będą wspominać dobrze 2020 roku i mam szczerą nadzieję, że tylko tego. Mocno trzymam kciuki, by następne miesiące pozwoliły nam na powrót na sale kinowe nie tylko na lokalne premiery, powtórki i wydarzenia specjalne, ale także debiuty największych hitów, które cały czas są odkładane na półkę. Nowy Bond „Nie czas umierać” czy „Diuna” zostały przełożone, a grudniowa premiera „Wonder Woman 1984” chyba wkrótce będzie pod znakiem zapytania. Podobnie jak i „Co w duszy gra”, które ma 25 grudnia zawitać do kin. Co ciekawe, jednocześnie pojawi się na Disney+ w regionach, gdzie usługa będzie dostępna w tym czasie, a to prowadzi nas do kwestii zmian.

