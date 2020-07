Nie chcemy więcej usług VOD i to widać jak na dłoni. Nowe platformy mają ostro pod górkę

Nowe VOD traci ponad 90% klientów

W kwietniu wystartował nowy serwis VOD o nazwie Quibi. Okoliczności, w jakich przyszło mu się zmierzyć z obecną od dawna na rynku konkurencją były niezwykle trudne. W chwili debiutu trwała izolacja społeczna i mało kto mógł sprawdzić serwis w warunkach, dla których została stworzona. Zamiast oglądania na kilkucalowych ekranach telefonów, większość z nas mogła pochłaniać filmy i seriale na co najmniej kilkunastocalowych ekranach laptopów lub na telewizorach. Mało kto ma w takich okolicznościach ochotę sięgnąć po telefon, a Quibi nie było dostępne nigdzie indziej. Dopiero kilka tygodni później zdecydowano, że aplikacje mobilne pozwolą na użycie technologii Chromecast oraz AirPlay, by możliwe było przekazanie obrazu na większy ekran, niż ten w telefonie. Najwyraźniej niewiele to zmieniło.

Według najnowszego raportu Sensor Tower (via The Verge) baza klientów skurczyła się z 910 tysięcy do 72 tysięcy osób. Przełomowym momentem było oczywiście zakończenie okresy próbnego, który w przypadku Quibi wynosił aż 3 miesiące. I kwartał po starcie usługi okazało się, że mało kto zainteresowany jest opłacaniem kolejnej usługi VOD. Równowartość około 40 złotych nie jest małą kwotą, a Quibi stawiało przede wszystkim na nowe formaty oraz nowe tytuły. Zaangażowano w nie znane nazwiska (reżyserzy, scenarzyści, aktorzy) i po spędzeniu kilku godzin z przygotowanymi przez nich produkcjami mogłem napisać, że nie do zachwytu mi daleko, ale rozczarowany też nie byłem. Taka obojętność widza, to najgorsze co może spotkać nową platformę VOD, która walczy o uwagę i rozpoznawalność. A w konsekwencji o płacącego użytkownika, dzięki któremu cały ten biznes będzie mógł się kręcić.

