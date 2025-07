Oferta telefoniczna od Revolut już w Polsce! Znamy szczegóły

Na start usługi Revolut Mobile w Polsce, dostępne będą dwa pakiety komórkowe Mobile Plans.

Jeden pakiet z limitem 50 GB transferu danych, drugi z kolei aż z cztery razy większym limitem 200 GB. Do tego oczywiście nielimitowane rozmowy i wiadomości w Polsce i roamingu UE (na razie nie zdradzono limitu transferu danych w UE, ale ma być "wysoki"). Ma to być, co istotne - oferta bez zobowiązania i podpisywania długoterminowych umów.

Ceny? Z przesłanych informacji wiemy tylko, iż w chwili debiutu Revolut Mobile w Polsce, będą się one zaczynać od 25 zł miesięcznie. Tak więc z duży prawdopodobieństwem, za pełen no limit na rozmowy i wiadomości w kraju i roamingu UE, 50 GB transferu danych w kraju i z dużej paczki w roamingu, skorzystacie w bardzo niskiej cenie 25 zł. Wyższy pakiet z limitem 200 GB może więc kosztować,- patrząc po otoczeniu rynkowym, nie więcej niż 50 zł miesięcznie.

Hadi Nasrallah, General Manager, Telco & Retail Director w Revolut:

Od ogłoszenia listy dla osób oczekujących na premierę Mobile Plans w Wielkiej Brytanii i Niemczech, dostaliśmy wiele sygnałów od polskich klientów, więc nadaliśmy sprawie priorytet. To zastanawiające, że blisko pół miliona Polaków przenosi co kwartał numery do nowego operatora z nadzieją na lepszą usługę. Widać, że rynek cierpi na podobne bolączki jak w innych krajach Europy, gdzie oferty dostawców są zagmatwane, z gąszczem warunków i słabym UX. Chcemy rozwiązać te wszystkie problemy, zapewniając klientom doświadczenie oparte na technologii, najlepszą wartość i brak stałych zobowiązań umownych. Udostępnimy też dodatkowe benefity, ale o tym więcej podczas oficjalnej premiery usługi.

To nie pierwszy ruch Revoluta w tym kierunku. W zeszłym roku udostępnił w swojej aplikację możliwość zamówienia wirtualnej karty eSIM, z opcją wykupienia do niej pakietu na internet mobilny w wielu krajach - ponad 100 lokalizacjach na całym świecie.

Jak zdradza przedstawiciel Revoluta, usługa ta cieszy się ogromnym powodzeniem wśród rodaków (jesteśmy jednym z topowych rynków jeśli chodzi o wykorzystanie usługi Revolut eSIM na świecie), stąd decyzja o priorytetowym uruchomieniu usługi Revolut Mobile w Polsce.

Na te moment, można się już zapisywać na listę oczekujących pod tym linkiem. Polecam uruchomić go ze smartfona z zainstalowaną i zalogowaną aplikacją mobilną Revolut. Wówczas nie będziecie musieli się specjalnie logować do konta w przeglądarce na desktopie.

Źródło: Revolut.