Quibi będziesz oglądać tylko na telefonie

Za nami premiera nowego serwisu VOD. „Kolejnego?!” – zapytacie. Rzeczywiście, ostatnie miesiące obrodziły nam w wiele platform z wideo na życzenie w ramach abonamentu, ale część z nich dopiero dotrze do Polski. Quibi, ku naszemu niemałemu zaskoczeniu, jest dostępny nad Wisłą od samego początku, dlatego w mgnieniu oka postanowiłem przyjrzeć się tej nowince. Nawet pomimo mojego negatywnego nastawienia, a może właśnie głównie dlatego – za chwilę wytłumaczę, o co dokładnie mi chodzi.

Netflix zrewolucjonizował branżę VOD pod wieloma względami, między innymi pokazując twórcom i widzom, że oglądanie może odbywać się wszędzie i na każdym urządzeniu. Aplikacje mobilne doczekały się też ostatecznie trybu offline, a cały rynek podążył tymi śladami i każdy, kto chce liczyć się w walce o widza musi być dostępny na jak największej liczbie platform (mobilnych). W niektórych krajach doczekaliśmy się nawet planów mobilnych, które przy obniżonej opłacie pozwalają na oglądanie filmów i seriali tylko na smartfonie (oraz tablecie). Quibi postanowiło postawić tylko na tę kategorię ekranów i zaoferować nam coś zupełnie nowego.

Serwis ten dostępny jest na iOSa i Androida w specjalnej aplikacji mobilnej współpracującej ze specjalnie przygotowanymi treściami. Dlaczego tyle razy użyłem słowa specjalne? Ponieważ po raz pierwszy na rynku platforma zdecydowała się nie tylko udostępniać swoje treści na (niewielkich) ekranach urządzeń mobilnych, ale także tworzyła te seriale i filmy z myślą o dystrybucji mobilnej. Co to oznacza?

Krótkie odcinki i filmy podzielone na części oglądaj też w pionie

Takie podejście przekłada się na krótkie formy – niedługie odcinki oraz filmy podzielone na części – a także format wideo, bo obraz będzie dostosowywany do tego, w jakiej pozycji trzymamy smartfona. Jeśli wolimy oglądać w pionie, to wtedy obraz wypełni cały ekran w takiej orientacji, ponieważ wcześniej został odpowiednio przycięty, byśmy nie oglądali czarnych pasków i mogli skupić się na najważniejszym fragmencie kadru. Jeśli obrócimy telefon do boku, to kadrowanie zmieni się i będziemy oglądać serial lub film w bardziej klasyczny sposób.