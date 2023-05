Serce najpotężniejszych smartfonów w rękach konsolowych gigantów. Wierzę, że to się uda

Qualcomm chce spróbować swoich sił na rynku hanheldów

Jeszcze do niedawna na rynku przenośnych konsol jedyną sensowną propozycją był Nintendo Switch. Podzespoły hybrydowej konsoli wielkiego N są jednak już niezwykle przestarzałe, co wykorzystało Valve w przypadku Steam Decka. To zapoczątkowało pewien trend, czego dowodem jest chociażby ASUS ROG Ally. To sprawiło, że nagle wszyscy przypomnieli sobie, że handheldy potrafią być super — i możliwe, że nadchodzi zalew przenośnych sprzętów.

Okazuje się, że jedną z firm, która chce zawojować na tym rynku, jest Qualcomm. Firma początkowo planowała konsolę do gier działającą na systemie Android, która zawierałaby odłączane kontrolery, podobne do Joy-Conów ze Switcha. Nie będzie zaskoczeniem, że sercem takiej konsoli ma być najnowszy Snapdragon — co ma jak bardziej sens, gdyż Snapdragon 8 Gen 2 w ostatnim zestawieniu Antutu był bezkonkurencyjnym królem chipów w smartfonach, a takie telefony jak POCO F5 Pro czy ASUS ROG Phone 7 Ultimate są królami benchamarków. Niewykluczone więc, że konsola z takim sercem może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Konsolą zajmie się… Nintendo lub PlayStation?

Qualcomm nie chce jednak wchodzić na ten rynek samodzielnie. Według najnowszych informacji, firma prowadzi rozmowy z dwoma japońskimi gigantami konsolowymi — Sony i Nintendo — i to właśnie któraś z tych firm miałaby pomóc stworzyć handhelda ze Snapdragonem. Najlepszy CPU ze smartfonów w rękach doświadczonych i zasłużonych firm, które mają na koncie kilka udanych przenośnych sprzętów? Tak, poproszę.

Qualcomm ma rzekomo wymagać pomocy od Nintendo w zakresie projektu i funkcjonalności przenośnej konsoli do gier. Jeśli chodzi o Sony, firma może współpracować z tokijskim gigantem w celu opracowania i uruchomienia ekskluzywnych gier mobilnych zoptymalizowanych pod kątem platformy Snapdragon. Niektóre plotki sugerują, że taka konsola ma posiadać nawet Snapdragon 8 Gen 4, który wniesie jeszcze lepszą jakość i wydajność niż obecne topowe smartfony gamingowe i ma znaleźć się również w notebookach.

Czy uważacie, że taka mieszanka może się udać i Qualcomm przy współpracy z Sony i Nintendo ma szansę na rynku handheldów? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Twitter (@Tech_Reve)