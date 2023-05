ASUS ROG Ally za 3799 zł

ASUS oficjalnie ogłosił wprowadzenie na rynek ROG Ally - konsoli przenośnej z systemem Windows 11, napędzanej przez najnowszy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. ROG Ally to konsola, która powinna poradzić sobie z grami AAA i tytułami indie w rozdzielczości 1080p, czyli natywnej jaką oferuje jej wbudowany, 7-calowy wyświetlacz. Dzięki solidnemu wsparciu i współpracy z partnerami z branży ROG Ally ma szansę stać się najlepszym przenośnym urządzeniem dla graczy na rynku. Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży na całym świecie od 13 czerwca 2023 roku, zamówienia przedpremierowe w Polsce ruszają już wkrótce. Sugerowana cena detaliczna modeli z procesorem Z1 Extreme i dyskiem 512 GB to 3799 zł.

ROG Ally to praktycznie next-genowa konsola przenośna oferująca rozrywkę w rozdzielczości Full HD, zdolna do uruchamiania najnowszych tytułów AAA szybciej i płynniej niż jakikolwiek inny handheld na rynku. Dzięki wykorzystaniu systemu Windows 11, można na niej zagrać w dowolny tytuł z dowolnej biblioteki gier. Dodatkowo wraz ze sprzętem otrzymujemy także 3 miesięczny dostęp do Xbox Game Pass Ultimate, a samą konsolę można też potraktować jak mini-PC, podłączyć do telewizora i grać na dużym ekranie.

Specyfikacja ROG Ally

Sprzęt napędzany jest przez nowy procesor z serii Ryzen Z1 firmy AMD. Zbudowany na architekturze Zen 4 w połączeniu z grafiką opartą na architekturze AMD RDNA 3 procesor Ryzen Z1 Extreme oferuje 8 rdzeni, 16 wątków i do 8,6 teraflopów mocy obliczeniowej GPU. Drugi wariant z procesorem AMD Ryzen Z1 oferujący 6 rdzeni i 12 wątków obliczeniowych będzie dostępny później, w trzecim kwartale 2023 roku. Oba modele obsługują technologie upscalingu AMD FidelityFX™ Super Resolution i AMD Radeon Super Resolution, zapewniając doskonałą wydajność i świetne efekty wizualne w wymagających tytułach AAA i indie.

Specjalnie na potrzeby ROG Ally opracowano system chłodzenia Zero Gravity, wykorzystujący podwójny system wentylatorów z ultracienkimi żeberkami radiatora i rurkami cieplnymi, co pozwala odpowiednio schłodzić urządzenie. Ally wyposażono również w 16 GB szybkiej pamięci LPDDR5 6400MHz, 512 GB pamięci masowej PCIe Gen 4 oraz gniazdo kart microSD UHS-II, które umożliwia dalsze rozszerzenie pojemności pamięci masowej. Dzięki łączności Wi-Fi 6E ROG Ally zachowuje stabilne i szybkie połączenie z siecią. Konsolę wyposażono w ekran Full HD (1080p) o częstotliwości odświeżania 120 Hz, z obsługą technologii FreeSync™ Premium, zapewniając graczom najwyższą klarowność obrazu w szybkich grach, bez efektu rwania i zacinania się w przypadku spadku liczb FPS-ów. Ekran charakteryzuje się także maksymalną jasnością na poziomie 500 nitów, co powinno być wystarczające nawet w słoneczne dni.

Przedsprzedaż ruszy w najbliższych dniach, nadal czekamy też na pierwsze egzemplarze recenzenckie, aby podzielić się z wami opinią na temat tego urządzenia. Przy cenie na poziomie 3799 zł nie wygląda może już tak atrakcyjnie, ale nie ma wątpliwości, że zaoferuje znacznie lepszą wydajność niż Steam Deck i może być ciekawą alternatywą dla konsol czy notebooków dla graczy.