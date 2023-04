ROG Ally już bez tajemnic

Pierwsze informacje na temat tej konsoli potraktowano jako żart, bo pojawiły się 1 kwietnia. Wkrótce potem nowa konsola - ROG Ally została oficjalnie potwierdzona, a dzisiaj mija embargo informacyjne i możemy wreszcie zdradzić wam czym dokładnie jest to urządzenie. Wielkiego zaskoczenia nie ma, to przenośna konsola bardzo podobna do Steam Decka, która oficjalnie ma zadebiutować 11 maja, ale już teraz możemy się jej przyjrzeć z bliska. ASUS postawił na sprawdzone rozwiązania, mamy zatem dotykowy wyświetlacz o przekątnej 7 cali, rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i jasności 500 nitów. Dzięki pokryciu szkłem Gorilla Glass Victus i specjalnej warstwie antyodblaskowej jest odporny na zarysowania i powinien świetnie sprawdzić się również w podróży.

Sercem konsoli jest procesor AMD Ryzen Z1, układ znany do tej pory pod kodową nazwą Phoenix, który jest najnowszym osiągnięciem AMD wyprzedzającym znacząco procesor dostępny w Steam Decku. Ryzen Z1 ma 8 rdzeni Zen 4 z obsługą 16 wątków, a jego bazowy zegar to 3,3 GHz, choć może wzrosnąć nawet do 5 GHz, a to wszystko dzięki produkcji w litografii TSMC 4nm. Układ graficzny bazuje natomiast na najnowszej architekturze RDNA 3, ale nie znamy jego całej specyfikacji i trudno ocenić jaka będzie jego wydajność. Jedno jest pewne, biorąc pod uwagę rozmiary, będzie to całkiem wydajne urządzenie. Tym bardziej, że całość uzupełnia 16 GB pamięci LPDDR5 oraz dysk SSD w standardzie PCIe 4.0 o pojemności 512 GB. Dla tych, którzy potrzebują więcej przestrzeni jest też slot na karty SDXC.

Przenośna konsola, którą podłączysz do TV

ROG Ally zapowiada się na silnego konkurenta dla innych przenośnych konsol, nie tylko ze względu na swoje możliwości. ASUS podszedł do projektu urządzenia bardzo kompleksowo. Design to wypadkowa kilkudziesięciu różnych propozycji, które ewoluowały wraz z wewnętrznymi testami. Ostatecznie udało się uzyskać kształt oraz układ przycisków, który będzie najbardziej naturalny dla ludzkich dłoni. Zastosowanie chropowatych powierzchni w miejscach styku z dłonią zapewnia dobry uchwyt dla konsoli, a projekt został przemyślany na wielu płaszczyznach. Począwszy od systemu chłodzenia, który generuje tylko 20 dB dzięki zastosowaniu dwóch wentylatorów, poprzez specjalne wycięcie w obudowie aby nie przekazywać ciepła na miejsca, które dotykamy, a kończąc na zmniejszeniu grubości finów chłodzenia o 0,1 mm aby zaoszczędzić na wadze. Ostatecznie ROG Ally waży tylko 608 g, czyli nieco mniej niż Steam Deck.

ROG Ally wyposażony został też w kontroler WiFi 6E i port HDMI pozwalający na podłączenie urządzenia do telewizora i grania jak na zwykłym komputerze. Na froncie znalazło się też miejsce na dwa głośniki ze wsparciem Dolby Atmos i wsparciem wirtualnego dźwięku przestrzennego. ASUS podkreśla też w swoich materiałach, że ładowanie gier z karty SDXC jest niemal tak szybkie jak z dysku SSD. Co więcej konsolę można podłączyć też do zewnętrznej stacji ROG XG Mobile z wbudowaną dedykowaną kartą graficzną nawet pokroju GeForce RTX 4090 i uzyskać wydajność pełnoprawnego komputera do gier.

Oficjalna premiera konsoli będzie miała miejsce 11 maja, wtedy też dowiemy kiedy trafi do sprzedaży i jaka będzie jej cena. Na ten moment wiemy tylko, że będzie ona niższa niż 1000 USD, ale dokładne wartości zostaną podane dopiero za 2 tygodnie.