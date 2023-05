Steamdeck pomaga bronić ukraińskiej ziemi. Armia wykorzystuje go do sterowania wieżyczką z karabinem maszynowym.

Mijają kolejne miesiące od momentu, w którym Rosja rozpoczęła zbrojną agresję na tereny Ukrainy w 2022 roku. Niestety, pomimo bohaterskiego oporu i pomocy państw zachodu, niewiele wskazuje na to, by wojska okupanta miały się w najbliższym czasie wycofać. Mimo wszystko "specjalna operacja wojskowa" raczej może być uznana za porażkę, ponieważ pomimo olbrzymich zniszczeń, jakie dotknęły ukraińskie miasta, w szczególności Bahmut, olbrzymia rosyjska armia została zatrzymana i nie jest w stanie poczynić znaczących postępów.

Duża w tym zasługa wspomnianego, zachodniego sprzętu, który pozwala zdobyć przewagę, co jest najbardziej widoczne w przypadku chociażby czołgów czy pojazdów opancerzonych. Jednak nie jest tak, że Ukraina nei ma swojej broni. Jak dowiedzieliśmy się, na polu bitwy jest używana ich technologia, która pozwala na zdalnie sterowane wieżyczki z karabinami maszynowymi.

Steam Deck pozwala na zdalne sterowanie karabinami. To platforma Sabre

Platforma Sabre to technologia która powstałą dzięki wsparciu crowdfundignowym po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę po raz pierwszy i zaczęła okupować półwysep Krymski. Sabre to karabin maszynowy, którym można operować zdalnie z odległości do 500 m, dzięki czemu użytkownik jest dużo bezpieczniejszy, nie będąc narażony na ogień nieprzyjaciela. Dzięki zdjęciom i materiałom z pola bitwy, możemy zobaczyć, że Sabre jest już używane do obrony ukraińskich ziem. Jednak jeden szczegół tam rzuca się w oczy bardzo wyraźnie.

Jak widzimy w materiałach na Twitterze, do sterowania karabinem używany jest... Steam Deck. Jeżeli się nad tym zastanowić, to taka konsola wydaje się być idealna do tego zadania, ponieważ posiada wygodne joysticki do kierowania ogniem, jak i ekran, który pozwala operatorowi zobaczyć to, co widzi karabin. Jednocześnie, sam Steam Deck został wprowadzony na rynek pod koniec 2022 roku, więc musi to być jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy raz, gdy widzimy konsolę Valve użytą w takim zastosowaniu.

Jak dobrze Steam Deck sprawdza się w tej roli? Tego nie wiemy, tak samo, jak nie wiemy, co Valve sądzi o takim wykorzystaniu swojego sprzętu, chociaż wątpliwe, by korporacja pochwalała użycie swojej konsoli do, jakby nie patrzeć, zabijania ludzi.

To nie pierwszy raz, kiedy konsola jest używana do celów wojskowych

Na przestrzeni lat widzieliśmy wiele przypadków, gdzie kontrolery do konsol były wykorzystywane przez armie do sterowania swoim sprzętem. W 2017 informowaliśmy was o tym, że wojsko Stanów Zjednoczonych korzysta z kontrolera Xbox do sterowania własną łodzią podwodną. Amerykańskie wojsko wyraźnie lubi Xboxa, ponieważ nie jest to jedyny raz, kiedy używali kontrolera od tej platformy do sterowania zaawansowanym sprzętem. Korzystali z niego także w przypadku wozu opacnerzonego M-SHORAD.

O tym, jak skuteczny jest Steamdeck na polu bitwy zapewne przekonamy się w najbliższym czasie.