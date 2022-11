PS5 Slim staje się faktem? Wiele na to wskazuje

PlayStation 5 można zarówno chwalić, jak i krytykować za mnóstwo rzeczy - wszyscy jednak jesteśmy zgodni w jednej kwestii: ta konsola jest gigantyczna. Czy design jest ładny to już sprawa indywidualna, jednak rozmiar tej konsoli zwyczajnie przytłacza. Z tego względu od samego początku obecnej generacji konsol spekuluje się o wersji Slim (w końcu ta pojawia się od lat i dotyczy każdej konsoli japońskiego giganta od PS2) - i wygląda na to, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek premiery chudszej wersji sprzętu od Sony.

Jak donosi The Leak, konsola nie jest wyłącznie w planach, a ma pojawić się już w przyszłym roku. Źródło twierdzi, że mniejsza wersja PlayStation 5 powinna zadebiutować w trzecim kwartale przyszłego roku.

Co sprawi, że PS5 Slim będzie Slim?

Patrząc na budowę PlayStation 5, ciężko zmniejszyć rozmiar i wagę tej konsoli, nie rezygnując z jej kształtu. Sony doskonale zdaje sobie z tego sprawę - i jedną z największych zmian wizualnych ma być fakt, że japoński gigant chce zrezygnować z podstawki, co przekłada się na to, że konsola będzie leżeć. To zaś oznacza, że znikną boczne panele - a co za tym idzie, wygląd sprzętu diametralnie się zmieni. Najprawdopodobniej design będzie dużo mniej ekstrawagancki, przypominając na przykład Xboksa Series S.

Co więcej, w kontekście takiej konsoli może zacząć mieć sens zewnętrzny napęd optyczny, o którym Kamil Świtalski informował w tym wpisie. Konsola w wersji Slim na 99% nie będzie miała napędu, skoro nawet podstawowa wersja PS5 jest dostępna w wariancie bez niego - ale czy zdecydowalibyście się na zakup takiego dodatku?

Źródło: The Leak

Obrazek wyróżniający: Kamil Świtalski / Antyweb