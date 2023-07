PS5 Slim jeszcze w tym roku? Microsoft zdradza cenę i premierę konsoli!

Microsoft i Activision Blizzard, czyli prawdziwa telenowela

Kwestia przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft za blisko 70 miliardów dolarów jest już prawdziwą telenowelą, która ciągnie się niesamowicie długo i przechodzi wiele turbulencji. Obydwie firmy, których dotyczy ta umowa, podchodzą do sprawy bardzo optymistycznie — ba, gigant z Redmond do niedawna był przekonany, że zamknięcie tej operacji to kwestia chwili. Oczywiście całe to przedsięwzięcie znalazło również wielu przeciwników, z czego największym jest Sony. Japoński gigant niezmiennie stara się zrobić wiele, żeby transakcja nie doszła do skutku.

Microsoft nie pozostaje dłużny i już kilka razy napsuł krwi Sony — na przykład wtedy, kiedy złożył wezwanie sądowe, które zmusiłoby Sony do ujawnienia sądowi dużej liczby wewnętrznych dokumentów. Firma co prawda poprosiła o przedłużenie czasu na ich przygotowanie, lecz jednocześnie zaczęła podgrzewać atmosferę, twierdząc, że proszenie o niektóre dokumenty to „oczywiste nękanie”, a inne byłyby zbyt drogie do przygotowania i, tak czy inaczej, nieistotne. Do tego dowiedzieliśmy się, ile japońska firma płaci za swoje gry na wyłączność. Teraz Microsoft zdradził tajemnicę dotyczącą PS5 Slim.

PS5 Slim jeszcze w tym roku? Microsoft zdradza tajemnicę Sony

PlayStation 5 można zarówno chwalić, jak i krytykować za mnóstwo rzeczy — wszyscy jednak jesteśmy zgodni w jednej kwestii: ta konsola jest gigantyczna. Czy design jest ładny to już sprawa indywidualna, jednak rozmiar tej konsoli zwyczajnie przytłacza.

Zgodnie z dokumentem, który trafił do sądu w sprawie Microsoftu i FTC, Sony ma wydać PlayStation 5 Slim jeszcze w tym roku. Cena tej konsoli ma być taka sama, jak wersji Digital, bez napędu optycznego — czyli 399,99 USD, a co za tym idzie, 1849 zł. Informacje te pokrywają się również z niedawnymi doniesieniami z The Leak. W następnym akapicie dokumentu zaznaczono również, że w przyszłości możemy spodziewać się PS5 Pro.

Patrząc na budowę PlayStation 5, ciężko zmniejszyć rozmiar i wagę tej konsoli, nie rezygnując z jej kształtu. Sony doskonale zdaje sobie z tego sprawę — i jedną z największych zmian wizualnych ma być fakt, że japoński gigant chce zrezygnować z podstawki, co przekłada się na to, że konsola będzie leżeć. To zaś oznacza, że znikną boczne panele — a co za tym idzie, wygląd sprzętu diametralnie się zmieni. Najprawdopodobniej design będzie dużo mniej ekstrawagancki, przypominając na przykład Xboksa Series S. Co Wy na to?