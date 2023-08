Kto zagra wcześniej w Call of Duty: Modern Warfare III? Znamy szczegóły bety!

W bezpośredniej kontynuacji bijącego rekordy Call of Duty: Modern Warfare II kapitan Price i grupa uderzeniowa 141 stawiają czoła kolejnemu zagrożeniu. Tym razem, ultranacjonalista i zbrodniarz wojenny, Władimir Makarow, rozszerza swoje wpływy w różnych zakątkach świata, wikłając członków grupy uderzeniowej 141 w starcie, jakiego się nie spodziewali. Nowa odsłona Modern Warfare ma oferować kampanię dla pojedynczego gracza oferującą otwarte misje, do których można podchodzić na wiele różnych sposobów. Pierwszy fragment z rozgrywki z misji fabularnej Call of Duty: Modern Warfare III zobaczycie na poniższym wideo:

Call of Duty: Modern Warfare III. Kiedy beta?

Nie da się jednak ukryć, że najważniejsza informacja dla graczy związana jest z rozgrywkami multiplayer. A te w tym roku oferować mają naprawdę wiele. Modern Warfare III świętuje 20-lecie serii Call of Duty, oferując jedną z największych kolekcji map do rozgrywek online, zawierającą zarówno mapy uwielbiane przez fanów, jak i nowe. 16 map z oryginalnego Modern Warfare 2 z 2009 r., zmodernizowanych i wzbogaconych o nowe tryby oraz funkcje rozgrywki. Te mapy pojawią się w dniu premiery gry - 10 listopada 2023 r. 12 nowych map standardowych (6 na 6) pojawi się w kolejnych sezonach. A pierwsze mapy będziecie mogli przetestować w ramach otwartych testów beta, których szczegóły właśnie poznaliśmy.

Testy beta pozwolą sprawdzić rozgrywkę na kilku mapach. Gracze otrzymają dostęp zarówno do podstawowych map ze zmodernizowanych 16 oryginałów z Call of Duty: Modern Warfare 2, a także nowe tryby w Ground War oraz mnóstwo nowych opcji wyposażenia do wyboru. Same testy podzielone zostaną na dwa etapy - dwa weekendy.

Beta dla graczy PlayStation (PS4, PS5)

Pierwszeństwo dostępu do bety posiadać będą mieli gracze wybierający Call of Duty: Modern Warfare III w wersji PlayStation 4 i PlayStation 5. Oni zaczną zabawę już w piątek, 6 października o 19:00 czasu polskiego, a zakończą we wtorek, 10 października o 19, czasu polskiego. Osoby, które zamówiły grę w przedsprzedaży na PlayStation 4 lub PlayStation 5 mogą rozpocząć grę w wersji beta w piątek - 6 października. Od niedzieli 8 października do wtorku 10 października, gra będzie dostępna dla wszystkich graczy PlayStation, niezależnie od statusu zamówienia przedpremierowego.

Beta dla graczy Xbox, PlayStation i PC (Crossplay)

A w czwartek, 12 października o godzinie 19:00 czasu polskiego wystartują testy beta dla tych, którzy zdecydowali się na zamówienia przedpremierowe na konsolach Xbox, komputerach PC oraz wszyscy gracze PlayStation. W sobotę, 14 października dołączyć do nich będą mogli pozostali gracze - bez względu na status zamówienia przedpremierowego i platformę. Testy beta zakończą się w poniedziałek, 16 października o godzinie 19:00 czasu polskiego.