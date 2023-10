MW3 to dopiero początek. Activision ma plan na Call of Duty do 2027 roku

Call of Duty: Modern Warfare III nadchodzi wielkimi krokami — i jeśli jesteście fanami serii, to mamy dobre wieści. Activision ma plany na wiele następnych lat.

Call of Duty Modern Warfare 3 to dopiero początek!

Jak informował Piotr Kurek, w bezpośredniej kontynuacji bijącego rekordy Call of Duty: Modern Warfare II kapitan Price i grupa uderzeniowa 141 stawiają czoła kolejnemu zagrożeniu. Tym razem, ultranacjonalista i zbrodniarz wojenny, Władimir Makarow, rozszerza swoje wpływy w różnych zakątkach świata, wikłając członków grupy uderzeniowej 141 w starcie, jakiego się nie spodziewali. Nowa odsłona Modern Warfare ma oferować kampanię dla pojedynczego gracza oferującą otwarte misje, do których można podchodzić na wiele różnych sposobów.

Najważniejszy jednak jest tryb multiplayer — a ten w tym roku ma być wyjątkowy, jako, że MW3 świętuje 20-lecie serii Call of Duty. Najnowsza odsłona jednej z najpopularniejszych serii FPS-ów w historii będzie zawierać zarówno mapy uwielbiane i znane już przez fanów, jak i całkowicie nowe. Mowa tutaj o 16 mapach z oryginalnego Modern Warfare 2 z 2009 roku, zmodernizowanych i wzbogaconych o nowe tryby oraz funkcje rozgrywki, a także 12 nowych mapach standardowych (6 na 6). To jednak zaledwie mała część rewelacji, jakie szykuje dla nas Activision. Jeśli jesteście zainteresowani, to w tym artykule znajdziecie więcej informacji na temat beta testów nowego CoD-a. Wszystkie szczegóły dotyczące nadchodzącej odsłony znajdziecie za to tutaj.

Activision ma plany względem Call of Duty do… 2027 roku

Prezes Activision, Rob Kostich, w ostatnim wywiadzie z GamesBeat zdradził nieco szczegółów na temat przyszłości serii Call of Duty — ta jeszcze niedawno nie wydawała się wcale taka oczywista ze względu na wszystkie perypetie związane z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft oraz plotki o domniemanej przerwie wydawniczej Call of Duty. Wygląda jednak na to, że CoD ma się lepiej, niż kiedykolwiek.

Kostich w wywiadzie powiedział, że nad nowymi odsłonami Call of Duty pracuje obecnie około 3000 osób, a studio ma wszystko rozplanowane do 2027 roku:

Nieustannie jesteśmy w fazie planowania, fazie planowania długoterminowego. W tej chwili mamy zaplanowane gry do 2027 roku. […] Słuchaj, nauczyliśmy się. Myślę, że zrobiliśmy wiele gier w przyszłości. Prawdopodobnie zaszliśmy tak daleko, jak tylko mogliśmy. Niektóre gry stworzyliśmy w przeszłości. Zaczynasz dostrzegać najlepszy punkt na przestrzeni czasu i co naprawdę rezonuje ze społecznością.

Kostich zwrócił uwagę na to, że takie serie jak Modern Warfare czy Black Ops są naprawdę popularne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Prezes Activision przyznał, że mieli kilka innych gier, które radziły sobie naprawdę dobrze, jak na przykład World War II od Sledgehammer z 2017 roku — ale to nadal MW i BO rozbijały bank. Kostich wyciągnął wnioski, że najważniejsza jest równowaga — przyznał, że muszą zapewnić zróżnicowane doświadczenia dobrej jakości, przy których ludzie mogą poczuć, że doświadczają nowego rodzaju zabawy.

Call of Duty w przyszłości? To zależy

W wywiadzie zapytano również Kosticha o serie osadzone w przyszłości i w jaki sposób podejmują decyzje jeśli chodzi o czas akcji, odwołując się na przykład do Infinite Warfare. Prezes Activision odpowiedział:

Myślę, że ostatecznie dla nas broń jest niezwykle ważną częścią gry Call of Duty. Myślisz także o tym, na co pozwala ci to narracyjnie, niezależnie od okresu, w którym się znajdujesz. Wyzwanie polega na tym, że gdy wkraczasz w II wojnę światową lub nawet wcześniej, elastyczność jest mniejsza, gdy próbujesz zachować nieco realistyczny ton, co jest ważne dla Call of Duty. Swoją drogą, nasi fani bardzo mocno definiują, czym Call of Duty jest, a czym nie jest.

Następnie kontynuował, że era nowożytna daje zarówno twórcom, jak i graczom, znacznie większą elastyczność. Przeniesienie się do przyszłości gwarantuje jeszcze większą elastyczność w zakresie tego, co możemy zrobić z bronią. Według Kosticha interesujący jest plan Black Ops, ze względu na to, że tam chodzi głównie o rzeczy tajne; takie, o których nikt nie ma pojęcia. Nie jest jednak wiadome, w jakim kierunku pójdą nowe odsłony serii — pewne jednak jest to, że Activision nie odrzuca możliwości eksperymentowania, więc jeszcze może nas czekać sporo nowości.

Źródło: GamesBeat