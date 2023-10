Call of Duty – Modern Warfare 3 zbliża się wielkimi krokami! Oto co warto wiedzieć.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – premiera już 10 listopada! Nowa odsłona gry przynosi wiele nowości i intensywną rozgrywkę. Czy spełni oczekiwania graczy? Oto, co już wiemy.

Call of Duty – Modern Warfare 3. Najważniejsze informacje przed premierą

Premiera gry "Call of Duty: Modern Warfare 3" zbliża się wielkimi krokami. Już 10 listopada będziemy mogli dołączyć do wojennych potyczek w 3 odsłonie serii, która w 2019 roku doczekała się rebootu. "Modern Warfare 3" to nie tylko swojego rodzaju jubileusz (20. rocznica istnienia franczyzy CoD). To przede wszystkim wiele nowości i powrót do szybszej i bardziej agresywnej rozgrywki.

Firma Activision (wydawca gry) postanowiła uczcić 20 lat istnienia serii "Call of Duty" w wielkim stylu. "Modern Warfare 3" to pierwsza kontynuacja w historii tej franczyzy, która pojawi się od razu po poprzedniej części. Mam na myśli to, że po premierze jakieś części Modern Warfare otrzymywaliśmy np. nowe Black Ops. Co ciekawe, zmieniono producenta gry – o ile "dwójkę" robiło Infinity Ward, tym razem tytułem zajęła się ekipa Sledgehammer Games.

Kto stoi za Call of Duty – Modern Warfare 3?

Sledgehammer Games to studio, które jest znane m.in. z "Call of Duty: Advanced Warfare," "Call of Duty: WW2" oraz "Call of Duty: Vanguard." Deweloperzy mieli również swój udział w tworzeniu oryginalnej wersji "Modern Warfare 3" w 2011 roku. W tym roku Sledgehammer Games odpowiadało przede wszystkim za kampanię oraz zmiany w rozgrywce. Studio współpracowało również z Infinity Ward nad trybem wieloosobowym oraz z Treyarch nad wariantem rozgrywki z zombiakami.

Call of Duty – Modern Warfare 3 – To już było?

Zanim przejdziemy do najważniejszych przedpremierowych informacji o grze, warto wyjaśnić jedną ważną kwestię, a mianowicie... nazewnictwo. Gra pod tytułem "Call of Duty: Modern Warfare 3" ukazała się już bowiem w 2011 roku. Ta, która swoją premierę będzie miała w listopadzie to część nowej serii. Ta nowa często oznaczana jest trójką rzymską – III. O tym, że mamy do czynienia z nową serią Call of Duty: Modern Warfare pisał Kacper przy okazji recenzji "dwójki":

(...) jest to kontynuacja Modern Warfare z 2019 roku. Pomimo tego, że była już taka trylogia, bardzo udana zresztą, Activision postanowiło przywrócić doskonale znane nam postaci i przedstawić całość w innym, niespotykanym wcześniej scenariuszu. Dzięki temu na ekranie ponownie zobaczymy kultowego Ghosta i kapitana Price’a, co bez dwóch zdań jest świetną wiadomością.

Call of Duty – Modern Warfare 3: Na jakich platformach zagrać?

Gra będzie dostępna na platformach PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One oraz PC. W wersji cyfrowej będzie można ją kupić za pośrednictwem platform Steam i Battle Net. Oznacza to, że nie tylko posiadacze najnowszych konsol będą mogli cieszyć się "Modern Warfare 3". Również gracze korzystający ze sprzętu starszych generacji dołączą do zabawy. Biorąc pod uwagę to, że seria świętuje swoje 20-lecie, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której twórcy rezygnują ze starszych konsol.

Co nowego w "Call of Duty: Modern Warfare 3"?

Nowa odsłona gry przyniesie wiele innowacyjnych rozwiązań, a także znanych map i trybów rozgrywki. Gracze będą mieli okazję powrócić na 16 kultowych map z "Modern Warfare 2" z 2009 roku, a także spróbować swoich sił na planszach, które przez lata zaskarbiły sobie największą sympatię fanów. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ twórcy przygotowali zupełnie nowy tryb gry z zombiakami w roli głównej. Ponadto gracze będą mogli cieszyć się nową kampanią fabularną, w której będziemy śledzić Task Force 141 w walce z Makarovem.

Call of Duty: Modern Warfare 3: Premiera gry

Jak pisałem we wstępie, data premiery gry "Call of Duty: Modern Warfare 3" została wyznaczona na 10 listopada 2023 roku.

Gracze mają możliwość zamówienia gry w różnych wariantach:

Standard Edition (PC) – zawiera pełną grę, wczesny dostęp do otwartej bety oraz tydzień wcześniejszego dostępu do kampanii.

(PC) – zawiera pełną grę, wczesny dostęp do otwartej bety oraz tydzień wcześniejszego dostępu do kampanii. Cross-gen bundle (konsole) – oferuje to samo co wariant Standard Edition.

(konsole) – oferuje to samo co wariant Standard Edition. Vault Edition – specjalna wersja gry, która dodatkowo oferuje wiele atrakcyjnych bonusów, takich jak: perator packs, weapon vaults, Blackcell, oraz 30 dodatkowych Tier Skips.

Wczesny dostęp do bety

Niezależnie od wybranej edycji, pre-order gwarantuje wczesny dostęp do otwartej bety gry. Potwierdzono już daty przeprowadzenia testów beta. Będą dostępne dwie rundy testowe – pierwsza dla pre-orderowców i druga dla wszystkich graczy na wszystkich wspieranych platformach:

Nowości w rozgrywce

W "Call of Duty: Modern Warfare 3" czeka nas wiele zmian w rozgrywce. Twórcy postanowili powrócić do korzeni, przywracając map voting oraz tradycyjne działanie minimapy. Ponadto wszystkie Perki będą dostępne od początku każdej rozgrywki, a zdrowie postaci zostanie zwiększone do 150, co ma wpłynąć na dłuższy czas walki.

Gra zostanie także przyspieszona w porównaniu do poprzednich części. Nowe umiejętności ruchowe, takie jak slide canceling, reload canceling, grenade canceling oraz szybsze wspinanie się i strzelanie po sprincie, wprowadzą więcej dynamiki do rozgrywki. Te zmiany będą prawdopodobnie dostępne także w "Warzone 2".

Mapy w Call of Duty: Modern Warfare 3

"Modern Warfare 3" przynosi największą liczbę map w historii serii. Oprócz modernizacji i odświeżenia 16 map z "Modern Warfare 2" (2009), dostaniemy także cztery ogromne mapy dla trybu Ground War i Invasion oraz co najmniej 12 nowych map 6v6 po premierze.

Tryby rozgrywki

Activision potwierdziło kilka trybów rozgrywki, które będą dostępne w "Call of Duty: Modern Warfare 3." Oto niektóre z nich:

Deathmatch,

Team Deathmatch,

Kill Confirmed,

Cutthroat,

Hardpoint,

Ground War,

Invasion,

War.

Zombie w świecie Modern Warfare

Po raz pierwszy w historii serii "Modern Warfare" w grze pojawią się... zombiaki. Studio Treyarch, znane z serii "Call of Duty: Black Ops," przygotowuje niecodzienny tryb rozgrywki pełen umarlaków. Gracze będą mogli tworzyć drużyny i walczyć z hordami zombie na rozległych mapach w otwartym świecie. Otrzymamy również fabularną historię Dark Aether Zombies, która została zakorzeniona w świecie "Modern Warfare."

"Call of Duty: Modern Warfare 3" to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych gier roku 2023. Data premiery zbliża się wielkimi krokami, a fani serii mogą już teraz zamawiać swoje egzemplarze, by zagwarantować sobie dostęp do wczesnej bety oraz kampanii tydzień przed światową premierą.