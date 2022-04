Kwiecień powoli dobiega końca, czas więc przyjrzeć się grom, które w ramach PlayStation Plus pojawią się w przyszłym miesiącu. I trzeba przyznać, że tym razem Sony się postarało - przynajmniej jeśli chodzi o najważniejszy tytuł majowej rozpiski. Jeszcze przez kilka dni do konta możecie przypisać Ghostrunner, Team Sonic Racing oraz ARK: Survival Evolved, Ghost of Tsushima: Legends. A co przyniesie nowy miesiąc? Z pomocą ponownie przychodzi billbil-kun z serwisu Dealabs, który ubiega Sony w prezentowaniu nowych tytułów.

PlayStation Plus w maju. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

FIFA 22 (PS4,PS5) - serii nie trzeba nikomu przedstawiać. FIFA 22 jeszcze bardziej przybliża grę do tego, co widzimy na prawdziwych boiskach, dzięki fundamentalnym ulepszeniom w rozgrywce i nowemu sezonowi innowacji we wszystkich trybach.

Curse of the Dead Gods (PS4) - Chciwość przypłacisz śmiercią, która niczego nie zakończy. Powstań, by znowu walczyć. I rusz jeszcze dalej w głąb. Staw czoła złym bóstwom. Przedzieraj się przez hordy wrogów zaludniających czarne jak smoła korytarze pełne pułapek i sekretów: ziejących ogniem posągów, eksplodujących przedmiotów, ukrytych kolców i jeszcze gorszych rzeczy.

Tribes of Midgard (PS4, PS5) - gra kooperacyjna będąca wyjątkową mieszanką elementów z gatunków akcji, przetrwania i roguelite. Zadaniem graczy jest obrona swojej osady przed hordami najeźdźców – śmiercionośnych duchów i gigantycznych bestii – które każdej nocy zagrażają zniszczeniem nasiona drzewa Yggdrasil, świętego drzewa, którego to właśnie ty przysiągłeś bronić

PlayStation 5, wsteczna kompatybilność z PS4 i zmiany w PS+

W gry, które już posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5 pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus. Polscy użytkownicy PS+ stracili jednak już dostęp do PlayStation Plus Video Pass — VOD z filmami i serialami.

Maj to ostatni miesiąc klasycznego PlayStation Plus. Już 22 czerwca zadebiutuje odmieniona usługa oferująca trzy plany różnicach się zawartością. PlayStation Plus Essential to dostęp do 3 gier (2 na PS4 i jedna na PS5), zapisy w chmurze, gra online i zniżki w PlayStation Store. PlayStation Plus Extra to dodatkowe gry z katalogu PS4 i PS5. Najdroższy, kosztujący 480 zł, plan to PlayStation Plus Premium. Oprócz wszystkich wspomnianych benefitów, daje możliwość grania w chmurze w tytuły z poprzednich generacji konsol PlayStation (z wyłączeniem PS Vita) oraz wersji próbnych niektórych gier. Więcej na temat nowych planów PlayStation Plus znajdziecie w tekście Kacpra Konkurent GamePassa od PlayStation startuje w czerwcu. Odkładajcie już pieniądze, jest drogo.