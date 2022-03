Japoński gigant poinformował, że usługi PlayStation Plus oraz PlayStation Now od teraz połączą się w jeden abonament, który zostanie podzielony na cztery różne poziomy: Essential, Extra, Premium oraz Deluxe.

Podstawa, czyli PlayStation Plus Essential. Nic się nie zmienia

PlayStation Plus Essential, “najgorszy” ze wszystkich poziomów, to w istocie dokładnie to samo, co normalny PS+. Gracze decydujący się na ten abonament otrzymają zatem takie benefity jak:

Dwie gry do pobrania w miesiącu;

rabaty w sklepie PlayStation Store;

miejsce w chmurze dla zapisów z gier;

możliwość gry online.

Nie ma więc żadnych zmian. Ceny również nie ulegną zmianie, więc próg Essential będzie kosztował:

1 miesiąc: 37,00 zł

3 miesiące: 100,00 zł

12 miesięcy: 240,00 zł

PlayStation Plus Extra. Zdecydowanie większy katalog gier

Drugim poziomem subskrypcji jest PlayStation Plus Extra. Drugi poziom zaczyna już oferować ogromny katalog gier na PS4 i PS5. W skład wszystkich korzyści wchodzą:

Wszystkie benefity z poziomu PlayStation Plus Essential;

dostępny katalog do 400 najlepszych gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, w tym hity z katalogu PlayStation Studios oraz produkcje partnerów zewnętrznych.

Cenowo będzie to wynosiło już nieco więcej pieniędzy. Sony nie podało kwot w złotówkach, więc podane kwoty zostały przeliczone z euro na PLN.

1 miesiąc: 13,99 € - 59,98 zł

3 miesiące: 39,99 € - 169,00 zł

12 miesięcy: 99,99 € - 399,00 zł

PlayStation Plus Premium. Mnóstwo klasyków i streaming

Największy możliwy pakiet ze wszystkich, czyli Premium. Benefitów na tym poziomie jest naprawdę sporo:

Wszystkie udogodnienia z abonamentów Essential i Extra;

rozszerzenie katalogu o kolejne 340 gier, w których skład będą wchodziły gry z PlayStation 3 dostępne poprzez streaming oraz klasyczne tytuły z klasycznego PlayStation, PS2 i PSP - te dostępne będą zarówno poprzez streaming, jak i standardowe pobieranie gier na dysk konsoli;

dostęp do streamingu gier z PlayStation, PS2, PSP i PS4 oferowanych w warstwach Extra i Premium na PS4, PS5 i PC, lecz wyłącznie na rynkach, na których obecnie dostępna jest usługa PlayStation Now;

ograniczone czasowo wersje próbne nadchodzących gier.

Cenowo jest najwięcej, bowiem za abonament będziemy musieli zapłacić:

1 miesiąc: 16,99 € - 77,00 zł

3 miesiące: 49,99 € - 219,00 zł

12 miesięcy: 119,99 €- 545,00 zł

PlayStation Plus Deluxe, czyli rozwiązanie Premium bez streamingów

Wszystkie streamingowe benefity będą obowiązywać wyłącznie w regionach, w których obecnie dostępne było PlayStation Now - czyli nie w Polsce. Graczom z naszego kraju na razie nie będzie dane skorzystać z takich udogodnień, co bez dwóch zdań jest wielką stratą. PlayStation Plus Deluxe będzie oferowane w niższej cenie w porównaniu z Premium i będzie zawierać katalog klasycznych gier z oryginalnego PlayStation, PS2 i PSP do pobrania, a także pozwoli graczom na sprawdzenie ograniczonych czasowo wersji próbnych. Na tym poziomie pojawią się również korzyści z tierów Essential i Extra.

Sony nie podało cen. Dostaliśmy jedynie informację, że ceny lokalne będą się różnić w zależności od rynku - na dokładne stawki w złotówkach będziemy musieli jeszcze poczekać.

Sony stale będzie pracować nad rozwojem swoich usług

Sony uważa, że poziomu Extra i Premium są pokazem ewolucji ich usługi. Firma w oświadczeniu napisała: W dniu premiery planujemy wprowadzić takie tytuły, jak Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 i Returnal. Ściśle współpracujemy z naszymi pomysłowymi programistami z PlayStation Studios i partnerami zewnętrznymi, aby w bibliotece, która będzie regularnie odświeżana, uwzględnić jedne z najlepszych dostępnych gier. Więcej szczegółów na temat gier, które udostępnimy w naszej nowej usłudze PlayStation Plus, już wkrótce.

Co ważne, klienci PlayStation Now przejdą na PlayStation Plus Premium bez zwiększania obecnych opłat za subskrypcję w momencie premiery. Po uruchomieniu nowych wariantów PS+, PS Now przestanie być dostępne jako samodzielna usługa.

Japońska firma zdradziła również, że będzie stale pracować nad wprowadzeniem nowych wariantów PlayStation Plus do wszystkich państw, lecz przez pewne ograniczania będzie to wprowadzane stopniowo - w czerwcu usługa ruszy jednak na kilku rynkach w Azji, a następnie w Ameryce Północnej, Europie i reszcie świata, gdzie oferowane jest PlayStation Plus. Nas więc to nie dotyczy. Sony będzie chciało rozwijać rynek streamingowy, co akurat polskich graczy powinno już zainteresować. Miejmy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej.