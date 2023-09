Październik z PlayStation Plus Essential. Fani survival horrorów będą zachwyceni!

W co przyszłym miesiącu zagramy w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w październiku.

Wrzesień się kończy, czas na nowe gry w PlayStation Plus!

Wrzesień powoli dobiega końca. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak Saints Row, Black Desert - Traveler Edition czy Generation Zero, to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już w przyszłym tygodniu tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe.

Co jednak ciekawe, Sony w prezentacji oferty na początek miesiąca ubiega tradycyjnie billbil-kun z serwisu Dealabs, który zdradza gry, w jakie będzie można zagrać w ramach podstawowego planu PlayStation Plus Essential. Co w ramach najtańszego abonamentu PlayStation Plus pojawi się w październiku?

Październik w PlayStation Plus Essential — rozpiska gier

Na samym początku października w PlayStation Plus Essential pojawią się następujące gry:

The Callisto Protocol (PS5 i PS4) — w tym opartym na narracji, ujmowanym z perspektywy trzeciej osoby horrorze surwiwalowym, którego akcja rozgrywa się w oddalonej o 300 lat przyszłości, gracz wciela się w Jacoba Lee – nieszczęśnika wtrąconego do Czarnego Żelaznego Więzienia, zakładu o zaostrzonym rygorze położonym na księżycu Jowisza, Kallisto. Gdy więźniowie zaczynają przepoczwarzać się w przerażające bestie, miejsce niewoli ogarnia chaos. Walczący o przetrwanie Jacob musi przedrzeć się do bezpiecznego schronienia, aby zbiec z zakładu, odkrywając przy okazji ponure i budzące grozę tajemnice skryte pod powierzchnią Kallisto. Jacob, w unikalny sposób łączący prowadzenie ognia z walką w przestrzeniach zamkniętych, będzie musiał zmieniać stosowaną taktykę, mierząc się z podlegającymi błyskawicznej ewolucji istotami. Przeszukując otoczenie w celu uzyskania dostępu do nowych broni, sprzętu i umiejętności, spróbuje wygrać wyścig z rosnącym zagrożeniem i uniknąć potworności Martwego Księżyca Jowisza. Naszą recenzję The Callisto Protocol znajdziecie tutaj.

Farming Simulator 22 (PS5 i PS4) — Zostań nowoczesnym rolnikiem! Uprawa, hodowla zwierząt i leśnictwo zapewniają mnóstwo zajęcia i stawiają wiele wyzwań w każdej z czterech pór roku, a zwłaszcza w czasie zimy. Zbuduj własne gospodarstwo i rozwijaj działalność o kolejne sieci wytwarzania, poszerzając swoje rolnicze imperium! Możesz nawet dbać o gospodarstwo w towarzystwie znajomych i grać wspólnie z osobami na różnych platformach. Nasz tekst o Farming Simulator 22 znajdziecie tutaj.

Już jutro oficjalna rozpiska od Sony, więc możliwe, że pojawi się jeszcze jedna gra w zestawieniu. Niemniej jednak, The Callisto Protocol to bardzo dobra i stosunkowo świeża propozycja — gracze powinni więc być naprawdę zadowoleni!

Źródło: billbil-kun / Dealabs