W co przyszłym miesiącu zagracie w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w kwietniu.

Wakacje powoli dobiegają końca, a to oznacza zmiany w katalogu gier objętych abonamentem PlayStation Plus. Jeśli posiadacie aktywny plan i nie przypisaliście do kont PGA Tour 2K23, Dreams i Death’s Door udostępnione w sierpniu, to macie jeszcze kilka dni na nadrobienie zaległości. Już w najbliższy wtorek, pojawią się nowe gry, które przez miesiąc będą dostępne w ramach PlayStation Essential.

PlayStation Plus Essential. Co nowego?

5 września w ramach abonamentu pojawią się:

Saints Row (PS4 i PS5) - poznaj największy i najlepszy jak dotąd otwarty świat Saints Row. W rozległym i wyjątkowym Santo Ileso gracz doświadczy różnorodności dzikich i ekscytujących zadań pobocznych, przestępczych przedsięwzięć i przebojowych misji, podczas których poprowadzi samochody, chwyci za broń i poszybuje w specjalnym kombinezonie.

Black Desert - Traveler Edition (PS4) - gra MMORPG Black Desert z otwartym światem zawiera wszystko, od zapierających dech w piersiach walk i wojen oblężniczych, po eksplorację i różnorodne treści związane z umiejętnościami życiowymi, takimi jak handel, wędkarstwo, tresura koni, alchemia, gotowanie i zbieractwo. Edycja zawiera następujące elementy z Pakietu Edycji Podróżnika. W jego skład wchodzi: pakiet promocyjny (15 dni), niedźwiedź polarny, emblemat konia: biały koń 7 poziomu (kobieta) oraz Flet Trenera (30 dni).

Generation Zero (PS4) - akcja Generation Zero toczy się na pełnym niebezpieczeństw archipelagu Östertörn w Szwecji. Niegdyś spokojny dom głównego bohatera został zaatakowany przez tajemnicze i śmiertelnie groźne maszyny. Teraz gracz musi walczyć o przetrwanie, prowadząc partyzanckie działania przeciwko wrogim siłom.

Jednocześnie PlayStation poinformowało o podniesieniu cen rocznych abonamentów Playstation Plus - tyczy się to każdego planu. Od 6 września za roczny dostęp do PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium będzie trzeba zapłacić znacznie więcej - ile? Szczegóły znajdziecie w naszym osobnym wpisie.