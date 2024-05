W co w tym miesiącu zagramy w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w maju.

Kwiecień się skończył, czas na nowe gry!

Kwiecień się już skończył. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak Immortals of Aveum, Minecraft Legends czy Skul: The Hero Slayer, to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już za kilka dni tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe.

PlayStation oficjalnie potwierdziło całą rozpiskę gier, które pojawią się w maju w ramach najtańszego planu subskrypcyjnego. Co do PlayStation Plus Essential trafi już za kilka dni?

Źródło: PlayStation

PlayStation Plus Essential w maju 2024. Co nowego?

7 maja w abonamencie pojawią się:

EA Sports FC 24: Edycja Standardowa (PS5 i PS4, cena w sklepie PlayStation Store: 369,90 zł) — EA SPORTS FC 24 to nowa era The World’s Game: ponad 19 000 zawodników, 700 zespołów i 30 lig — w pełni licencjonowanych — grających w jednym zespole w tym najbardziej realistycznym piłkarskim doświadczeniu w historii. Zanurz się w świecie gry jeszcze głębiej dzięki trzem zaawansowanym technologiom wznoszącym realizm w każdym meczu na niespotykany dotąd poziom — HyperMotionV, stylom gry zoptymalizowanym przez dane firmy Opta oraz ulepszonemu silnikowi Frostbite. Naszą recenzję najnowszej gry piłkarskiej od EA możecie znaleźć tutaj: EAFC 24 - recenzja. Czy to coś więcej niż zmiana nazwy?.

Ghostrunner 2 (PS5, cena w sklepie PlayStation Store: 169 zł) — Akcja Ghostrunner 2 ma miejsce zaledwie rok po wydarzeniach z pierwszej części. Po tym, jak udało nam się zakończyć rządy Kluczniczki Mary, dysotopijna Wieża Dharma nie zaznała wcale spokoju. Tym razem w świecie gry mamy do czynienia z kultem SI, który jest równie niebezpieczny — i, jak to zazwyczaj bywa, na barkach głównego bohatera spoczywają losy całej populacji. Na szczęście znów wcielamy się w Jacka, więc łapiemy za katanę, skaczemy po ścianach i siekamy swoich rywali w celu zaznania spokoju. Druga część jest jeszcze bardziej dynamiczna, jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej brutalna! Naszą recenzję gry możecie znaleźć tutaj: Ghostrunner 2 – recenzja. Dynamiczny i brutalny parkour w kolorowej dystopii.

Tunic (PS5 i PS4, cena w sklepie PlayStation Store: 134 zł) — Przemierzaj świat zapomnianych legend, pradawnych mocy oraz groźnych potworów. TUNIC to gra z rzutem izometrycznym o wielkich przygodach małego liska. Trafiasz na tajemniczą plażę i uzbrojony wyłącznie w swoją ciekawość świata musisz zmierzyć się z gigantycznymi bestiami, zbierać osobliwe i potężne przedmioty oraz odkrywać dawno zapomniane sekrety.

Destiny 2: Upadek Światła (PS5 i PS4, cena w sklepie PlayStation Store: 219 zł) — Cały pakiet zawiera Upadek Światła, nowy najazd oraz przepustkę sezonową na bieżący sezon. Znajdź siłę wraz z innymi Strażnikami w oblężonym mieście na Neptunie, gdy po przybyciu Świadka wszystko zmierza ku końcowi. Uzbrój się w nowe nagrody, odblokuj mroczne moce i zatriumfuj w legendarnym trybie Upadku Światła. Ujarzmij Ciemność i wyrywaj nici z kanwy rzeczywistości dzięki nowej podklasie. Przemierzaj miasto z nową prędkością, przeskakując z budynku na budynek. Z nowego żywiołu mogą korzystać wszystkie klasy, ale to ty musisz stworzyć idealną konfigurację. Udaj się na Neptuna i odkryj mieniącą się światłem neonów metropolię, jakiej jeszcze nie było w Destiny 2. Poznaj Kroczących Wśród Chmur, dołącz do walki z Legionem Cienia i zapobiegnij zniszczeniom w zaawansowanym technologicznie, tajemnym mieście Neomuna.

Gry dostępne w maju w ramach najniższego abonamentu PlayStation Plus kosztują więc łącznie 891,90 zł, mając na uwadze oczywiście ceny z PS Store. Jak oceniacie to zestawienie?

Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok - 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok - 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok - 630 zł

Źródło: Blog PlayStation