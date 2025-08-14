Sensacja na Marsie. Odnaleziono hełm

Łazik NASA Perseverance dostarczył kolejne intrygujące zdjęcie z Czerwonej Planety. 5 sierpnia 2025 roku jego kamera Mastcam-Z zarejestrowała formację skalną przypominającą zwietrzały hełm bojowy sprzed wieków. Skała, ochrzczona przez zespół badawczy nazwą „Horneflya”, ma ostro zakończony wierzchołek i charakterystyczną, guzowatą powierzchnię.

Dziwny obiekt na Marsie

To właśnie te sferyczne struktury budzą największe zainteresowanie naukowców. Jak wyjaśnia David Agle z Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA, unikalność znaleziska nie polega jedynie na jego kształcie — podobne, piramidalne formy często tworzy wiatr na powierzchni Marsa, lecz na tym, że Horneflya składa się niemal w całości z tzw. sferuli. Na Ziemi takie kuliste formy mogą powstawać w wyniku procesów chemicznego wietrzenia, mineralnej precypitacji lub aktywności wulkanicznej.

Jedna z hipotez zakłada, że sferule na Marsie tworzyły się, gdy woda gruntowa przesączała się przez pory skał osadowych. Jednak naukowcy wciąż nie wiedzą, czy dotyczy to wszystkich tego typu struktur. Zespół Perseverance będzie musiał przebadać więcej próbek, aby rozstrzygnąć tę geologiczną zagadkę i lepiej poznać historię środowiskową planety.

Mastcam-Z — para kamer z funkcją przybliżania — pozwala rejestrować obrazy w wysokiej rozdzielczości i identyfikować nietypowe formy z dużej odległości. To dzięki temu instrumentowi powstała już cała galeria niezwykłych obiektów, od marsjańskich „pączków”, poprzez "spaghetti", aż po skały przypominające awokado. Zjawisko, w którym ludzki mózg dopatruje się znajomych kształtów w przypadkowych formach, nazywane jest pareidolią i najwyraźniej działa także na obiekty, które możemy znaleźć w kosmosie.

Obecnie Perseverance bada północną krawędź Krateru Jezero. W zeszłym roku łazik pokonał wymagające podejście na szczyt „Lookout Hill”, skąd prowadzi dalsze obserwacje. Każde takie odkrycie, nawet jeśli przypomina średniowieczny hełm, jest kolejnym elementem układanki, która ma ujawnić, jak wiatr, woda i procesy geologiczne przez miliardy lat kształtowały oblicze Marsa.

Grafika: NASA/JPL-Caltech/ASU