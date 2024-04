Fani Fallout 4 już teraz mogą pobrać aktualizację "next gen", nad którą studio Bethesda pracowało od jakiegoś czasu. Bezpłatny patch jest już gotowy do pobrania na PlayStation, Xbox i PC, jednak nie wszyscy będą mogli z niego skorzystać.

Serialowy "Fallout" cieszy się sporą popularnością wśród graczy i widzów, którzy z tą serią nie mieli wcześniej styczności. Microsoft i Bethesda wiedzą jak skorzystać z tego zainteresowania i kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się oficjalnie, że zapowiadana od dłuższego czasu aktualizacja do Fallout 4 udostępniona została w tym tygodniu. Tak też stało się wczoraj, 25 kwietnia – gracze PlayStation, Xbox i PC mogą już pobierać łatkę, która m.in. wprowadza dwa tryby graficzne: wydajności i jakości, a także poprawki stabilności i poprawki, które sprawią, że granie w ten tytuł będzie znacznie przyjemniejsze. Posiadacze wersji na PC też coś dostali Dla nich przygotowana jest obsługa szerokich i ultraszerokich ekranów. Pojawiły się też poprawki Creation Kitu i liczne aktualizacje zadań. Gracze wersji na PC przez Steam, Microsoft Store i GOG otrzymają poprawki stabilności, modów i błędów. Co ważne, 25 kwietnia gra zadebiutuje również w sklepie Epic Games Store.

Fallout 4 Next Gen już jest. Nie każdy ją pobierze za darmo

Aktualizacja waży 14 GB, jednak jak zauważa serwis PC Gamer, nie jest pozbawiona wad. Najbardziej pokrzywdzeni będą ci, którzy posiadają stany zapisu gry, do której były wgrywane różnej maści modyfikacje, których na przestrzeni 9 lat wyszły setki. Nowa wersja Fallout 4 kompletnie sobie nie radzi. Jednak najbardziej zaskakuje fakt, że obiecywany "upgrade" oprawy wizualnej wcale nie jest taki widoczny, a wsparcie dla monitorów z ultraszerokimi ekranami zostało zaimplementowane w taki sposób, że nie spełnia swojej roli i rozciąga elementy UI tak, że w niektórych sytuacjach nie da się grać. Gracze są rozczarowani działaniami studia wskazując, że społeczność wykonała dużo lepszą robotę swoimi modyfikacjami.

Jednak problemy z wersją na PC to nie wszystko, gdyż okazuje się, że z aktualizacji next gen nie skorzystają wszyscy gracze. Chodzi tu przede wszystkim o posiadaczy konsol PlayStation i abonamentów PS+. O ile gracze płacący więcej za PlayStation + Extra otrzymają ulepszenie do wersji PS5 za darmo, tak ci, którzy odebrali Fallout 4 w ramach PS Plus Collection muszą obejść się smakiem. Gra była dostępna za darmo dla posiadaczy PS+, którzy zakupili PS5 i mieli do odebrania kolekcję kilkunastu gier. Na ten moment Bethesda nie ma dobrych wiadomości dla tych graczy przekazując jedynie, że na ten moment nie ma żadnych informacji w tym temacie.