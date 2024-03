Świeża dostawa gier w PlayStation Plus. Wiemy, co nowego pojawi się w kwietniu

Marzec się kończy, czas na nowe gry w PS+!

Marzec powoli się już kończy. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 czy Destiny 2: Królowa Wiedźma, to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już za kilka dni tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe. Tymczasem PlayStation oficjalnie potwierdziło całą rozpiskę gier, które pojawią się w kwietniu w ramach najtańszego planu subskrypcyjnego. Co do PlayStation Plus Essential trafi już za chwilę?

PlayStation Plus Essential w kwietniu 2024. Co nowego?

2 kwietnia w abonamencie pojawią się:

Źródło: PlayStation

Immortals of Aveum (PS5, cena w sklepie PlayStation Store: 369,90 zł) — Immortals of Aveum to oparta na magii pierwszoosobowa strzelanka dla jednego gracza. Opowiada historię Jaka, który dołącza do elitarnego zakonu bitewnych magów, by ocalić świat stojący na skraju zagłady. Każdego dnia na froncie Wszechwojny ścierają się legiony żołnierzy. Jak musi odkryć tajemnice niespokojnej przeszłości Aveum, jeśli kraina ta ma mieć jakąkolwiek nadzieję na bezpieczną przyszłość. Opanuj trzy magiczne żywioły i miotaj zaklęciami z zabójczą precyzją w grze, która przełamuje klasyczne konwencje gatunku FPS. Naszą recenzję gry, która jest owocem pracy Ascendant Studios i Electronic Arts, znajdziecie tutaj: Recenzja Immortals of Aveum – magiczny shooter pełen rozczarowań.

Minecraft Legends (PS5 i PS4, cena w sklepie PlayStation Store: 169 zł) — Minecrafta nikomu przedstawiać nie trzeba. Mojang lubi jednak eksperymentować i poza nieustannym rozwojem głównej gry, czasem próbuje czegoś nowego. Tak stało się w tym przypadku — Minecraft Legends to połączenie gry akcji ze strategią, w którym naszym zadaniem jest obrona Overworld (podstawowego świata w Minecrafcie) przed piglinami, czyli złymi mobami z Netheru. Poza kampanią fabularną, twórcy przygotowali dla nas również multiplayer i nawet tryb PvP. Jak czytamy w PS Store: „Odkryj tajemnice Minecraft Legends – nowej strategicznej gry akcji. Poznaj łagodną i bogatą w zasoby krainę, pełną bujnych biomów, ale stojącą na skraju zniszczenia. Niszczycielskie pigliny przybyły i to właśnie Ty musisz zainspirować swoich sojuszników i poprowadzić ich w strategicznych bitwach, aby uratować Nadziemie!”. Naszą recenzję gry znajdziecie tutaj: Recenzja Minecraft Legends - tower defense w skórce Minecrafta.

Skul: The Hero Slayer (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności, cena w sklepie PlayStation Store: 77 zł) — Ataki ludzi na Zamek Króla Demonów zdarzały się już wcześniej, i to wielokrotnie. Tym raz jednak łowcy przygód postanowili połączyć siły z cesarską armią oraz herosem Carleonu, by ostatecznie zmieść demony z powierzchni ziemi. Przypuścili atak na twierdzę demonów i dzięki przytłaczającej liczebności udało im się obrócić ją w ruinę. Wszystkie demony przebywające w zamku trafiły do niewoli – wszystkie oprócz szkielecika imieniem Skul. „Skul: The Hero Slayer” to obfitująca w starcia platformówka zawierająca elementy gier typu roguelike, takie jak zmieniające się mapy wysoko stawiające graczom poprzeczkę. Nie ma tu mowy o rutynie, bo nigdy nie wiesz, na co się natkniesz!

Gry dostępne w kwietniu w ramach najniższego abonamentu PlayStation Plus kosztują więc łącznie 615,90 zł, mając na uwadze oczywiście ceny z PS Store. Jak oceniacie to zestawienie?

Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok - 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok - 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok - 630 zł

Źródło: Blog PlayStation