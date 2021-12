2020 rok był naprawdę solidny pod względem gier udostępnianych graczom w ramach PlayStation Plus. 2021 to jednak pierwszy pełny rok z PlayStation 5 na rynku - czy Sony zapewniło nam sensowne produkcje na tę platformę? Ile, w ogólnym rozrachunku, dostaliśmy hitów?

PlayStation Plus - styczeń 2021

Shadow of the Tomb Raider (2018) - PS4

GreedFall (2019) - PS4

Maneater (2020) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 547 zł

W styczniu otrzymaliśmy całkiem porządny zestaw. Shadow of the Tomb Raider to najnowsza odsłona odświeżonego cyklu przygód Lary Croft. Gra została przyjęta przez fanów bardzo ciepło, gromadząc na Metacritic średnią ocenę na poziomie 75 punktów. Z drugiej strony posiadacze abonamentu PlayStation Plus otrzymali GreedFall, RPG z elementami charakterystycznymi dla gier akcji, w którym akcja przeniesie nas do fantastycznego, XVII-wiecznego uniwersum.

Na PS5 dostaliśmy Maneatera. Grę akcji, w której wcielamy się w rekina i robimy dokładnie to, czego można się spodziewać - pływamy i zjadamy wszystkie napotkane istoty. Pod względem nowej generacji zdecydowanie nie był to najlepszy start roku.

PlayStation Plus - luty 2021

Control: Ultimate Edition (2019/2021) - PS4, PS5

Concrete Genie (2019) - PS4, PS VR

Destruction AllStars (2021) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 293 zł

W lutym zaserwowano nam przede wszystkim świetne Control od Remedy Entertainment - wyjątkową, trzecioosobową grą akcji science-fiction. Wcielając się w Jesse Faden, będziemy musieli zmierzyć się z siłami nie z tego świata, które zaatakowały Federalne Biuro Kontroli. W celu odeprzenia ataku wykorzystamy szereg niesamowitych specjalnych umiejętności oraz telekinetyczny pistolet. Niesamowita przygoda. Concrete Genie to za to artystyczna gra akcji, w której wcielimy się w Asha - introwertycznego chłopca żyjącego w ciemnym nadmorskim miasteczku, który odkrywa, że ma umiejętność ożywiania swoich obrazów. Pędzel odegra więc tutaj kluczową rolę, a sama gra zapewnia również świetne doznania w wirtualnej rzeczywistości.

Na PlayStation 5 otrzymaliśmy Destruction AllStars - tytuł ekskluzywny na najnowszą konsolę Sony, będący tak naprawdę fuzją Rocket League i Fortnite’a. Produkcja nie została zbyt dobrze przyjęta przez graczy - nic wybitnego, bardziej zwykła ciekawostka na dwa wieczory, grając ze znajomym po sieci.

PlayStation Plus - marzec 2021

Final Fantasy VII Remake (2020) - PS4 (bez możliwości aktualizacji do wersji PS5)

Remnant: From the Ashes (2019) - PS4

Farpoint (2017) - PS4, PS VR

Maquette (2021) - PS5

Destruction AllStars (2021) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 547 zł

Marzec był na tym etapie najbardziej sytą rozpiską w 2021 roku. Dostaliśmy w sumie 5 pozycji. Final Fantasy VII Remake to klasa sama w sobie - jedna z najlepszych części serii japońskich RPG, do tego remake wykonany na najwyższym poziomie. Zresztą, nominacja do gry roku 2020 nie wzięła się znikąd. Kolejną propozycją było Remnant: From the Ashes - trzecioosobowa gra akcji, która przeniesie nas do postapokaliptycznego świata opanowanego przez przerażające istoty. Farpoint to za to gra stworzona pod gogle wirtualnej rzeczywistości i Aim Controller. Kosmiczna strzelanka z widokiem z pierwszej osoby zrobiła na graczach oszałamiające wrażenie.

Na PS5 dostaliśmy za to Maquette, pierwszoosobową grę przygodowo-logiczną, bawiącą się perspektywą i opowiadającą o losach młodej pary. Produkcja została jednak przyjęta przez graczy dość średnio. Poza tym, kolejny miesiąc mogliśmy pobrać Destruction AllStars.

PlayStation Plus - kwiecień 2021

Days Gone (2019) - PS4

Zombie Army 4: Dead War (2020) - PS4

Oddworld: Soulstorm (2021) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 587 zł

Kwiecień rozbił bank. Days Gone to fenomenalna gra ekskluzywna na konsole PlayStation, opowiadająca historię Deacona St. Johna, który stara się pogodzić z utratą ukochanej i nowym światem, który zmienił się całkowicie. Akcja Days Gone dzieje się w Ameryce opanowanej przez wirusa, który zmienia ludzi w zombiepodobne stworzenia. Gra oferuje ogromny otwarty świat z masą interakcji i fenomenalnym wątkiem głównym. W kwietniu dostaliśmy również Zombie Army 4: Dead War, czyli kolejną część spin-offu Sniper Elite, w której musimy odpierać nawałnicę umarlaków w alternatywnej wersji II wojny światowej.

Na PS5 dostaliśmy na premierę Oddworld: Soulstorm. Najnowsza odsłona kultowej serii delikatnie podzieliła graczy, niemniej jednak - to nadal jest ten Oddworld, którego większość graczy kochała lata temu, do tego dostępny za darmo dla posiadaczy abonamentu w dniu premiery. Bez dwóch zdań najlepszy miesiąc do tej pory.

PlayStation Plus - maj 2021

Battlefield V (2018) - PS4

Stranded Deep (2015) - PS4

Wreckfest (2018/2021) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 382 zł

Po szałowym kwietniu, przyszedł czas na mierny maj. Battlefield V to jedyny pozytywny akcent w majowej rozpisce - najnowsza (jak na tamtą chwilę) odsłona niesamowicie popularnej serii, bardzo dobrze zrealizowana, zarówno pod względem trybu multiplayer, jak i kampanii dla jednego gracza. Dalej dostajemy Stranded Deep, czyli kolejny generyczny survival, w którym jesteśmy sami na wyspie po wypadku samolotu i walczymy o przetrwanie. Oryginalne, prawda?

Na PS5 dostaliśmy Wreckfest - grę, która już w 2018 roku była dostępna, lecz teraz wyszła jej wersja na konsole nowej generacji. To nic innego jak przeciętna gra wyścigowa, która opiera się na wielu kraksach i stłuczkach.

PlayStation Plus - czerwiec 2021

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (2021) - PS4

Star Wars: Squadrons (2020) - PS4

Operation: Tango (2021) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 349 zł

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown to drugi remaster piątej części japońskiej bijatyki - ten zawiera wszystko z oryginalnej odsłony oraz pierwszego remastera, a także masę nowych rozwiązań. Przyjemna produkcja, szczególnie do pogrania ze znajomymi. Star Wars: Squadrons to najnowsza gra osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen. W Squadrons wybieramy, po której stronie stajemy - a następnie udajemy się w przestrzeń kosmiczną w celu toczenia całej masy pojedynków. Brzmi elektryzująco, wypada również nienagannie. Z pewnością najciekawsza pozycja dostępna w czerwcu.

Operation: Tango to propozycja na najnowszą konsolę Sony. Gra z widokiem z trzeciej osoby, stworzona do kooperacji dla dwóch osób - jedna z osób wciela się w policjanta, a druga w hakerkę. Takie połączenie powstało, by zażegnać globalny kryzys. Z perspektywy gracza jest to jednak jeszcze ciekawsze, bowiem rozgrywka znacznie się różni w zależności od tego, którym bohaterem kierujemy.

PlayStation Plus - lipiec 2021

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 627 zł

W pierwszym miesiącu wakacji Sony zaproponowało aktywnym subskrybentom swojego abonamentu WWE 2K Battlegrounds, czyli zręcznościowy spin-off głównej serii z dość kreskówkową grafiką i masą szalonych rozwiązań gameplayowych. Poza tym dostaliśmy Call of Duty: Black Ops 4 - eksperymentalną odsłonę bez kampanii dla jednego gracza. Zamiast tego dostaliśmy rozbudowany tryb multiplayer, battle royale oraz Zombie.

Na PS5 otrzymaliśmy za to prawdziwą bombę - next-genową wersję A Plague Tale: Innocence. Przepiękna, klimatyczna i mroczna gra w najlepszym jak dotąd wydaniu była dostępna dla graczy do pobrania za darmo. Tytuł ten przedstawia historię rodzeństwa uciekającego przed Inkwizycją i walczącego o przetrwanie w XIV-wiecznej Francji pochłoniętej przez tytułową plagę.

PlayStation Plus - sierpień 2021

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (2019) - PS4

Tennis World Tour 2 (2020) - PS4

Hunter’s Arena: Legends (2021) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 422 zł

Ciężko było o gorszą rozpiskę. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville to tak naprawdę trzecia część Plants vs. Zombies: Garden Warfare. Najnowsza odsłona pod żadnym względem nie jest jakkolwiek rewolucyjna. To jest to samo ciastko, zapakowane w praktycznie identyczny papierek. I to po raz trzeci. Mimo tego jest to całkiem przyjemna sieciowa strzelanka osadzona w niesamowicie ciekawym uniwersum. W żaden sposób nie uznałbym tego jednak za fenomenalną pozycję. Dalej dostajemy Tennis World Tour 2 - grę sportową, która zebrała tragiczne lub maksymalnie średnie recenzje. Nie jest dobrze.

Sytuacja wcale lepiej nie prezentuje się w przypadku PS5. Na konsolę nowej generacji Sony zaoferowało w sierpniu Hunter’s Arena: Legends, sieciowe MMORPG, które zebrało fatalne noty. Miesiąc z pewnością do zapomnienia, i to jak najszybciej.

PlayStation Plus - wrzesień 2021

Hitman 2 (2018) - PS4

Predator: Hunting Grounds (2020) - PS4

Overcooked: All You Can Eat! (2021) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 657 zł

We wrześniu otrzymaliśmy Hitmana 2. To bezpośredni sequel hitu z 2016 roku, który korzeń rozgrywki i zamysł fabularny ma taki sam - niemniej jednak jest to kawał świetnego akcyjniaka, a dla fanów skradanek, pozycja wręcz obowiązkowa. Poza tym dostaliśmy Predator: Hunting Grounds, czyli sieciowego FPS-a, w którym jeden gracz wciela się w tytułowego Predatora, a reszta w żołnierzy, starających się przetrwać. Produkcja ta nie podbiła jednak serc graczy.

Na PS5 otrzymaliśmy Overcooked: All You Can Eat!, czyli połączenie dwóch części zwariowanych produkcji z gotowaniem w roli głównej. Overcooked oferuje mnóstwo zabawy, szczególnie, jeśli gramy z kimś - niesamowite tempo, ciekawe projekty lokacji i szalone urozmaicenia to dokładnie to, czego potrzeba na każdej domówce.

PlayStation Plus - październik 2021

Mortal Kombat X (2015) - PS4

PGA Tour 2K21 (2020) - PS4

Hell Let Loose (2021) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 368 zł

Październik wypada blado w porównaniu do poprzednich miesięcy. Na PS4 dostaliśmy Mortal Kombat X, 6-letnią grę, która dostępna jest w PlayStation Plus Collection od samego początku, a od dwóch lat na rynku dostępna jest jej kontynuacja. Nie robi to zatem żadnego wrażenia. Poza tym dostaliśmy PGA Tour 2K21, czyli symulator golfowy, który fani tego sportu oceniają całkiem wysoko.

Na konsolę nowej generacji dostaliśmy Hell Let Loose to osadzony w realiach II wojny światowej FPS nastawiony na rozgrywkę multiplayerową. Jest to jednocześnie debiut niezależnego studia Black Matter. Gra zebrała całkiem niezłe recenzje i wygląda obłędnie, chociaż słuch po niej dość szybko zaginął.

PlayStation Plus - listopad 2021

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (2020) - PS4

First Class Trouble (2021) - PS5, PS4

Knockout City (2021) - PS5, PS4

The Walking Dead: Saints & Sinners (2020) - PS VR

The Persistence (2018) - PS VR

Until You Fall (2020) - PS VR

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 753 zł

W listopadzie dostaliśmy aż 6 produkcji. Na PS4 otrzymaliśmy Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, czyli remaster kultowej gry RPG z 2012 roku. Na PS5 i PS4 trafiło do nas First Class Trouble, sieciowa gra w której wcielamy się w osobę robiącą wszystko by przetrwać na statku kontrolowanym przez mordercze AI, oraz Knockout City, czyli wyjątkowe wydanie klasycznego, szkolnego “zbijaka” od Electronic Arts.

Poza tym dostaliśmy trzy gry na okulary wirtualnej rzeczywistości. To za sprawą piątych urodzin PlayStation VR - japońska firma w związku ze świetną sprzedażą swojego produktu postanowiło obdarować graczy trzema naprawdę ciekawymi produkcjami. Dostaliśmy zatem The Walking Dead: Saints & Sinners, The Persistence oraz Until You Fall - zestaw naprawdę solidny, jednak poza ostatnią z wymienionych pozycji, dość mroczny.

PlayStation Plus - grudzień 2021

LEGO DC Super-Villains (2018) - PS4

Mortal Shell (2020) - PS4

Godfall Challenger Edition (2020) - PS5

Łączna wartość gier w PlayStation Store w dniu publikacji rozpiski: 637 zł

W grudniu na PS4 otrzymaliśmy LEGO DC Super-Villains, czyli klasyczną grę LEGO, która tym razem skupia się wokół przestępców z uniwersum DC. Poza tym Sony zafundowało graczom Mortal Shell, czyli mroczne RPG w klimatach souls-like’owych. Coś dla graczy lubiących wyzwania.

Na PS5 otrzymaliśmy Godfall… ale w najbardziej okrojonej wersji, w jakiej się tylko dało. Godfall Challenger Edition to bowiem wersja bez kampanii dla jednego gracza, która od razu przenosi nas do fazy endgame. Bardzo słabo.

PlayStation Plus w 2021 roku - podsumowanie

W ciągu 2021 roku w ramach PlayStation Plus otrzymaliśmy łącznie 40 gier, z czego 11 uznałbym za naprawdę warte uwagi, plus 3 dobre tytuły VR. Bez rewelacji. Łączna wartość wszystkich tych gier w PlayStation Store, licząc kwoty w dniach ogłoszenia rozpisek, to 6169 zł. Liczba robi spore wrażenie, jednak patrząc na otrzymywane gry - ciężko w to uwierzyć.

2021 rok z pewnością nie był tragiczny, jednak dobry na pewno też nie. Na PS5 brakowało chociaż jednego solidnego hitu, a najgorszym momentem był ostatni kwartał - jeśli ktoś nie ma PS VR, zwyczajnie nie miał zbytnio z czego się cieszyć pod koniec roku. Cóż, pozostaje liczyć, że w przyszłym roku będzie lepiej, a na sprzęt nowej generacji Sony przyzna chociaż jedną solidną produkcję.

Dlaczego nie ma porównania z Games with Gold?

Games with Gold w żaden sposób nie było lepsze od rozpisek proponowanych przez Sony, a wręcz przeciwnie. Dlaczego więc zabrakło porównania obydwóch rozpisek? Powód jest bardzo prosty. Microsoft poza GwG oferuje Game Passa, który stał się ich główną usługą i jednocześnie wynagradza wszystkie grzechy Games with Gold. W przypadku PlayStation, nie mamy tego luksusu - w naszym kraju jesteśmy “skazani” wyłącznie na PlayStation Plus, gdyż Now dalej nie jest oficjalnie dostępne w Polsce. Z tego względu PS+ jest rozpatrywany jako główna i jedyna usługa na konsolach japońskiej firmy - na sprzęcie Microsoftu sprawa wygląda całkowicie inaczej.