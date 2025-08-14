Twitter/X nie działa. Polski internet na chwilę stał się spokojniejszy

Wygląda na to, że jeden z najpopularniejszych serwisów internetowych na świecie właśnie zmaga się ze sporą awarią. Jako że obecnie Twitter/X to miejsce wymiany szybkich, pilnych informacji, można powiedzieć, że Świat choć na kilka chwil stał się spokojniejszy.

Tak wyglądałby Twittter/X, gdyby nikt z niego nie korzystał

Użytkownicy Twittera/X, którzy w czwartkowe popołudnie postanowili skorzystać z tego serwisu, zostali przywitani w niecodzienny sposób. Serwis wygląda dokładnie tak, jak gdyby... nikt się na nim nie udzielał. Można to zobaczyć na zrzucie ekranu poniżej.

Nie oznacza to jednak, że serwis uległ przywróceniu do ustawień fabrycznych. Platforma najpewniej zmaga się z awarią, która prędzej czy później (a raczej prędzej) zostanie usunięta.

X nie działa? Spokojnie, to tylko awaria

Awarii Twittera doświadczamy nie tylko my, jako redakcja Antywebu, ale znacznie szersze grono użytkowników z naszego kraju. Świadczą o niej również meldunki w serwisie Downdetector. Na chwilę publikacji niniejszego materiału problemy z serwisem Elona Muska zgłosiło już 189 użytkowników.

Wygląda na to, że czeka nas chwila wytchnienia od tego, co publikowane jest w tym szalenie popularnym medium społecznościowym. Cóż, mam wrażenie, że wszystkim wyjdzie to na dobre.

O dalszym przebiegu awarii będziemy informować w tym artykule.