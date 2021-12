Nowymi grami z konsoli Sega Mega Drive w najdroższym wariancie Nintendo Switch Online są:

Altered Beast

ToeJam & Earl

Dynamite Headdy

Sword of Vermilion

Thunder Force II

Trzeba zatem przyznać, że lista nie robi specjalnego wrażenia i raczej nie zachęci graczy do zainwestowania w Expansion Pack, co tylko potwierdzają odpowiedzi internautów na tweeta japońskiej firmy.

Wcześniejsze gry z Segi Mega Drive udostępnione przez Nintendo to:

Golden Axe

Streets of Rage 2

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic The Hedgehog 2

Ecco The Dolphin

Phantasy Star IV

Castlevania Bloodline

Nintendo Switch Online to abonament pozwalający na rozgrywkę w trybie multiplayer i możliwość sprawdzenia wielu klasycznych tytułów z NES i SNES. Expansion Pack dodaje gry z Nintendo 64 i Segi Mega Drive oraz DLC do Animal Crossing: New Horizons. Główną kwestią jest jednak średnia jakość emulowanych gier i spora różnica cenowa - w przypadku zwykłego Nintendo Switch Online indywidualny koszt to 80 zł rocznie, kiedy pakiet rodzinny kosztuje 140 zł w skali roku i obejmuje do 8 kont.

W przypadku Expansion Pack mówimy o indywidualnym koszcie na poziomie 170 zł, za to pakiet rodzinny został wyceniony na zawrotną kwotę 290 zł. O tym, jak Nintendo Switch Online Expansion Pack (nie) sprawdza się w praktyce, pisał Kamil Świtalski. Ów felieton możecie znaleźć pod tym linkiem.

Nintendo podjęło próbę ulepszenia swojego rozszerzonego abonamentu. Cóż, definitywnie im to nie wyszło. Z całą moją sympatią i miłością do japońskiej firmy - Expansion Pack to nadal ponury żart, a garstka nowych, bardzo średnich zresztą, gier z Segi Genesis, w żaden sposób nie zmieni mojego postrzegania tego abonamentu. A szkoda.