Ponad 1,5 mln przeniesionych numerów w 2024 - ten operator zyskał najwięcej

Jak wiemy, raporty UKE odzwierciedlają rzeczywiste wybory klientów w Polsce - to nie są wyniki badań, a twarde dane liczbowe dotyczące właścicieli kart SIM, którzy zmienili dostawcę usług mobilnych.

Przyjrzyjmy się najpierw raportowi za ostatni kwartał 2024. To zwykle najgorętszy okres dla operatorów, głównie z uwagi na liczne promocje, a dodatkowo - grudzień to najpopularniejszy miesiąc w roku na zmianę operatora w Polsce. Prawdopodobnie to jedna z naszych pozycji na liście postanowień noworocznych.

Przenoszenie numerów w IV kwartale 2024 roku

W ostatnim kwartale 2024 roku, przeniesiono aż 435 902 numery - dla porównania w I kwartale było to 367 567 numery, w II - 337 890, a w III kwartale - 370 670 numery. Najmniej numerów oddał w IV kwartale Plus, a najwięcej Orange, z kolei najwięcej numerów od konkurencji przejął Play, a najmniej Orange.

Te dwie statystyki sprawiły, że to Orange miał najgorszy bilans przy przenoszeniu numerów w ostatnim kwartale 2024 - 28 455 numerów na minusie. W I kwartale było to 6 265 numery na minusie, w II - 2 185, a w III - 2 665 na minusie. Tak więc nie udała się temu operatorowi końcówka roku, zaliczając najgorszy kwartał w 2024 roku.

Natomiast najlepszym bilansem, może pochwalić się Play - IV kwartał zamknął wynikiem 16 972 numerów na plusie. Zresztą, to kolejny kwartał tego operatora na plusie - w I kwartale było to 19 523 numerów, w II - 12 694, a w III - 11 841 numerów na plusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami - IV kwartał 2024 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 120912 92457 -28455 Play 97769 114741 16972 Plus 97499 95621 -1878 T-Mobile 96591 86157 -10434

Jeśli chodzi o Plusa, to był najlepszy kwartał w roku, bo zakończył go z wynikiem zaledwie 1 878 numerów na minusie. Bez wątpienia udało mu się wyhamować znacząco niekorzystny odpływ klientów w poprzednich kwartałach, bo w I było to aż 52 165 numerów na minusie, w II - 36 998, a w III - 24 079 numerów na minusie.

T-Mobile z kolei w IV kwartale miał bilans 10 434 numerów na minusie, ale miniony rok zaczął bardzo dobrze, kończąc I kwartał z podobnym bilansem na plusie - 9 928 numerów, II i III kwartał to był już jednak ujemny bilans, odpowiednio 623 i 11 561 numerów na minusie.

Przenoszenie numerów w całym 2024 roku

Przez cały 2024 rok, przeniesiono łącznie 1 512 029 numerów. Dla porównania w 2023 roku było 1 464 262 numery.

Podobnie jak w 2023 roku, najpopularniejszym miesiącem na zmianę operatora w ubiegłym roku był grudzień - 154 837 przeniesione numery, w grudniu 2023 roku było to 134 504 numery.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami - cały 2024 rok/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 388720 349150 -39570 Play 358899 419929 61030 Plus 380514 265394 -115120 T-Mobile 299745 287055 -12690

Wyniki całoroczne, odzwierciedlają oczywiście w/w dane z poszczególnych kwartałów - niekwestionowanym liderem w przenoszeniu numerów w całym 2024 roku został Play z wynikiem 61 030 numerów na plusie, dalej mamy T-Mobile już z ujemnym bilansem - 12 690 numerów na minusie, Orange - 39 570 numerów i Plus, któremu nie pomógł dobry ostatni kwartał i roczny wynik to 115 120 numerów na minusie.

Co z operatorami wirtualnymi? Najlepszy bilans przy przenoszeniu numerów w 2024 roku miała Vectra, która przejęła od innych operatorów 22 604 numerów, a oddając tylko 3 558 numery (bilans: 19 0460). To był też dobry rok dla Mobile Vikings - przyjął 24 110 numery, a oddał 5 624 (bilans: 18 486). Trzecie miejsce na podium należało do Netii - przyjęła 23 453 numery, a oddała 6 433 numery (bilans: 17 020).

Źródło: UKE.

Stock Image from Depositphotos.