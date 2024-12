Przeniesienie numeru do Orange - wszystko co musisz wiedzieć

Dzisiejszy wpis o dwóch promocjach w Orange na kartę przypomniał mi, że grudzień, to jest najbardziej popularny miesiąc w Polsce na zmianę operatora i przeniesienie swojego numeru. Jedno z postanowień noworocznych rodaków? Nie wiem, można się tylko domyślać, aczkolwiek takie są dane UKE.

Z rocznego raportu UKE za 2023 rok, z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami wynika, że w całym ubiegłym roku przenieśliście do innego operatora przeszło 1,4 mln numerów.

Średnio miesięcznie od stycznia do listopada, było to około 120 tys. numerów, a nagle w grudniu poziom ten podskoczył do aż 134,5 tys. numerów.

Stąd pomysł na nowy cykl wpisów, które opublikujemy jeszcze w tym tygodniu, a pokazujący aktualne warunki operatorów dla nowych klientów, przenoszących numer od konkurencji. Będą to tylko oferty głównych marek Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz ich submarek - abonamenty komórkowe, oferty na kartę czy subskrypcje.

Z tego względu, iż oferty operatorów wirtualnych to znikomy procent udziału w rynku, a do tego z roku na rok się obniża.

Przeniesienie numeru do Orange

Orange - abonament komórkowy

Zaczynamy alfabetycznie od Orange i od ich abonamentu komórkowego, wszak to najpopularniejsza usługa u operatorów - jak wynika z danych również UKE:

I tak, aktualnie klienci przenoszący numer do abonamentu komórkowego Orange, mogą liczyć na darmowe miesiące - od 3 do 6 miesięcy bez opłat.

Wystarczy wybrać jeden z tych abonamentów:

za 60 zł z limitem transferu danych na poziomie 50 GB - 3 miesiące gratis, średnio wychodzi więc 52,50 zł miesięcznie,

za 70 zł z limitem 150 GB - 4 miesiące gratis, średnio 58,33 zł,

za 90 zł bez limitu danych i prędkości - 6 miesięcy gratis, średnio 67,50 zł.

Orange na kartę

O promocji dla przenoszących numer do Orange na kartę, traktował wspomniany we wstępie dzisiejszy wpis - Został tydzień na aktywację darmowego 1 TB transferu danych

Ten jednak nadaje się głównie do dodatkowej karty SIM - tylko do internetu mobilnego. Jeśli przenosimy główny numer, oprócz korzyści z opisanej już promocji, możemy aktywować sobie jeden z kilku cyklicznych, miesięcznych pakietów.

Nie ma tu rzecz jasna darmowych miesięcy, ale przez pierwszy miesiąc, każdy z tych pakietów możemy aktywować za 15 zł, no i później skorzystać z kolejnych paczek z „darmowymi” gigabajtami. W najdroższym pakiecie cyklicznym za 45 zł, będzie to łącznie przez cały rok 7800 GB (12 x 650 GB, 400 GB za zgody zaszyte jest już w promocji dla przenoszących numer do Orange na kartę, z 1 TB na start). Z kolei w pakiecie za 35 zł miesięcznie, łącznie dostaniemy 1800 GB (12 x 150 GB).

Orange Flex

W subskrypcji Orange Flex, w każdym z wybranych pakietów, dostępna jest promocja 3 miesięcy za 1 zł miesięcznie.

Do wyboru mamy trzy pakiety - z limitem 45 GB za 35 zł miesięcznie, za limitem 150 GB za 50 zł miesięcznie i bez limitu danych i prędkości za 80 zł miesięcznie. Tak więc bardziej opłacalna opcja niż w abonamencie Orange, nawet mimo półrocznego gratisu.

Nju Mobile

Widać, że Orange przygotował się dobrze na ten wyjątkowy miesiąc przenosin numerów w Polsce, bo i w ofercie nju mobile jest aktualnie promocja 3 miesięcy gratis dla przenoszących numer.

W każdym pakiecie abonamentowym, jak i w subskrypcji.

Pamiętajcie tylko, że te promocje odnoszą się do klientów przenoszących swój numer od konkurencji, nie zadziała przeniesienie go z nju do Orange, czy w jakiejś innej opcji, wewnątrz marki Orange.