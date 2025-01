Nowa oferta na doładowania na kartę ze smartfonem - czy to ma jeszcze sens?

Cóż to takiego, ta oferta na doładowania w ofercie na kartę? To nic innego niż stary, (nie)dobry MIX. Operatorzy raczej odchodzą już od tego typu ofert - Orange, zrezygnował z niej zupełnie, Plus jest na etapie transferu takich klientów do abonamentu.

Jedynie Play oferuje ją jeszcze w tradycyjnej formie, a T-Mobile próbuje tchnąć w nią nowe życie, przy czym nie używa już jej nazwy MIX, a komunikują ją właśnie jako ofertę na doładowania.

W dużym uproszczeniu - oferty MIX, to takie oferty na kartę z obowiązkiem comiesięcznej zapłaty, czyli de facto abonament. Osoby, korzystające z ofert na kartę, to niezbyt lojalna grupa klientów, z uwagi na brak zobowiązań czy umów z operatorem, często migrują do lepszych i korzystniejszych pakietów. Z tego właśnie względu, w pewnym momencie operatorzy wpadli na pomysł takiego tworu jak MIX, w którym to elementem wiążącym klienta były raty za smartfona.

Nowa oferta na doładowania w T-Mobile

Można oczywiście skorzystać z tej oferty bez smartfona, ale takowa jest już zupełnie bez sensu, bo nie różni się cenowo od oferty na kartę, dlatego też w nowej ofercie na doładowania w T-Mobile, którą znajdziecie na tej stronie, nie ma słowa o takiej możliwości.

Jak to wygląda dokładnie w opcji bez smartfona? Miesięczna kwota doładowania wynosi 45 zł, w jej ramach dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych - do tego w usłudze „Rok Internetu ekstra”, przysługuje nam dodatkowa paczka 7200 GB (12 x 600 GB), którą możemy wykorzystać do końca umowy terminowej - 24 miesiące.

Coś Wam to przypomina? Tak, to dokładnie najdroższy pakiet w ofercie na kartę T-Mobile GO! L za 45 zł miesięcznie, ale dostępny bez żadnych umów, z możliwością rezygnacji z doładowań czy z opcją zmiany na tańszy pakiet, z mniejszym limitem transferu danych:

To może, właśnie wraz ze smartfonem ma sens? Sprawdźmy na dwóch przykładach - pierwszy ze smartfonem T Phone 2 5G, dostępnym tylko w sklepie T-Mobile, a drugi z ogólnodostępnym urządzeniem Samsung Galaxy A16 5G.

T Phone 2 5G w ofercie na doładowania i na kartę

W nowej ofercie na doładowania T-Mobile, smartfon T Phone 2 5G razem z obowiązkową kwotą doładowania (45 zł), kosztuje 80 zł miesięcznie. Tak więc raty za smartfona wynoszą tu 35 zł miesięcznie, do tego 1 zł na start dla przenoszących numer lub 99 zł dla nowych klientów.

Podsumowując całkowity koszt za smartfona, nowe numery zapłacą tutaj 939 zł, a przenoszący numer 841 zł. Z kolei, korzystając z tradycyjnej oferty na kartę, czyli bez zobowiązania i wykupując smartfona T Phone 2 5G w sklepie T-Mobile, za samo urządzenie zapłacimy 999 zł.

Tak więc, względnie opłacalna opcja dla przenoszących numer - zaoszczędzicie tutaj 158 zł, nowi klienci - tylko 60 zł, za przywiązanie do oferty i brak możliwości zmiany pakietu na kartę przez 2 lata zobowiązania.

Samsung Galaxy A16 5G w ofercie na doładowania i na kartę

W przypadku Samsunga Galaxy A16 5G, zarówno nowi klienci, jak i przenoszący numer na start zapłacą tutaj 1 zł, więc koszt samego smartfona w obu przypadkach zamknie się w kwocie 841 zł.

Natomiast cena rynkowa tego urządzenia, to podobnie jak w przypadku Phone T - 999 zł.

To już opłacalna opcja dla nowych i przenoszących numer, aczkolwiek i tak nadal warto się zastanowić, czy te 6,50 zł miesięcznie oszczędności warte tak naprawdę jest takiego uwiązania. W tradycyjnej ofercie na kartę, możemy w każdej chwili przerwać opłacanie pakietu. Ewentualnie zmienić go na tańszy o 10 zł czy nawet 15 zł miesięcznie, co już w skali jednego miesiąca niweluje tę oszczędność 6,50 zł.

Stock Image from Depositphotos.