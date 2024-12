Przeniesienie numeru do Play - wszystko co musisz wiedzieć

Wczoraj opublikowaliśmy pierwszą część naszego cyklu zestawień ofert komórkowych, dla osób przenoszących swoje numery do innych operatorów. Zaczęliśmy od Orange, dziś czas na to, czym kusi takich klientów Play.

Z zestawieniem i całą genezą powstania cyklu, możecie zapoznać się we wczorajszym wpisie - Przeniesienie numeru do Orange. Streszczając ją po krótce, grudzień to najpopularniejszy w roku miesiąc na zmianę operatora wśród Polaków. Prawdopodobnie wynika to z tego, iż to jedno z naszych noworocznych postanowień.

Co do samych ofert, Orange zdaje sobie sprawę, iż w tym miesiącu najwięcej klientów decyduje się na zmianę operatora i przygotował niemal w każdej ofercie promocję dla przenoszących numery od konkurencji - w abonamencie, w ofercie na kartę w marce głównej, jak i w submarkach Orange Flex i Nju Mobile.

Jak to wygląda u drugiego z największych operatorów w Polsce, pod względem liczby kart SIM?

Przeniesienie numeru do Play

Play - abonament komórkowy

Aktualnie Play nie ma jakieś specjalnej oferty dla przenoszących numer od innego operatora - widać tu, że Play realizuje te kwestie zgodnie z planami, wszak przez cały rok był liderem w bilansie przenoszonych numerów w raportach UKE.

Oferta przy przeniesieniu numeru jest tożsama z tą dla nowych klientów. Mamy do wyboru pięć planów taryfowych z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych:

6 GB za 40 zł miesięcznie,

50 GB za 60 zł miesięcznie,

150 GB za 70 zł miesięcznie,

bez limitu danych i prędkości przez pierwszy rok, później 300 GB za 90 zł miesięcznie,

bez limitu danych i prędkości w smartfonie i 300 GB na dodatkowej karcie SIM do routera za 105 zł miesięcznie.

Różnica robi się dopiero, gdy zdecydujemy się na przeniesienie większej liczby numerów, bo na przykład w Planie L drugi, trzeci i czwarty numer kosztuje 40 zł mniej, ale już w przypadku przeniesienia tych numerów rabat rośnie do 45 zł, a za piąty numer nie płacimy w ogóle przez całą umowę (przy nowym numerze 5 zł).

Play na kartę

W Play na kartę, również nie ma dedykowanej oferty dla przenoszących numer. Mamy tu standardowe pakiety dla wszystkich klientów, do wyboru podobnie jak w abonamencie pięć propozycji z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z limitem transferu danych:

30 GB za 30 zł miesięcznie,

40 GB (+2880 GB na pierwszy rok) za 35 zł miesięcznie,

50 GB (+3600 GB na pierwszy rok) za 40 zł miesięcznie,

60 GB (+6120 GB na pierwszy rok) za 45 zł miesięcznie,

200 GB (+8400 GB na pierwszy rok) za 50 zł miesięcznie.

Co w submarkach? Play ma dwie submarki - Fakt Mobile i Virgin Mobile. Fakt Mobile to oferta na kartę, nie ma żadnej promocji dla przenoszących numer. W standardowej ofercie możemy skorzystać między innymi z opcji bez pakietu, wówczas maksymalnie w miesiącu zapłacimy 15 zł, a po przekroczeniu tej kwoty, korzystamy już do końca miesiąca z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS. Z kolei, jeśli potrzebujemy transferu danych, możemy wykupić pakiet za 25 zł, gdzie mamy już pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.

Natomiast w Virgin Mobile jest jedna, ledwo zauważalna promocja dla przenoszących numer - w abonamencie komórkowym, gdzie w planie za 30 zł miesięcznie z limitem 80 GB transferu danych, za 35 zł z limitem 120 GB i w planie za 40 zł z limitem 150 GB - pierwszy miesiąc mamy za 0 zł.